На карантин закрывают целое село в Хабаровском крае

В селе Чумикан живет чуть больше тысячи человек - северные поселки края немногочисленны Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае уровень заболеваемости коронавирусом превысил весенние показатели. Сегодня, 21 ноября, прирост заболевших, по данным краевого минздрава, составил +298 человек.

Вспышка коронавируса зафиксирована в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края – плюс 24 заболевших. Замечу, что во всем районе проживает чуть меньше двух тысяч человек. В связи с этим районный центр, село Чумикан, с 00:00 часов 22 ноября закрывается на карантин. Выезд из села возможен только после двухнедельного пребывания на строгом карантине.

С полуночи приостанавливается работа всех предприятий, за исключением тех, которые обеспечивают жизнедеятельность села. Школьников переводят на дистанционное обучение. Лиц старше 65 лет отправляют на обязательную самоизоляцию. Работающие пенсионеры могут оформить больничный.

С завтрашнего дня начнется дезинфекция всех административных и общественных зданий, а также магазинов. Работающим предприятиям необходимо будет регулярно несколько раз повторять санобработку.

Карантин будет действовать вплоть до особого распоряжения.

Напомню, ранее в Хабаровском крае уже закрывали на карантин целые населенные пункты – в апреле чрезвычайную меру ввели в селе Богородское (Ульчский район), а с 19 октября вводили карантин в селе Удское Тугуро-Чумиканского района