В Хабаровском крае целое село закрыто на карантин – в Богородском выявлено сразу четверо заболевших коронавирусом

С 12 апреля в селе Бородское Ульчского района введен карантин. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, такое решение было принято губернатором из-за вспышки коронавируса в селе.

НЕ ДОПУСТИТЬ ПАНДЕМИИ

Четверых богородцев с подтвержденным диагнозом еще 8 апреля экстренно вывезли в Хабаровск, где поместили в инфекционный госпиталь на лечение. В село отправились сотрудники Роспотребнадзора – нужно было изучить обстановку, выявить и осмотреть всех, с кем контактировали больные. Но что значит «выявить контакты», когда речь о селе, пусть и довольно большом по нашим меркам – чуть более трех тысяч трехсот человек? Члены одной семьи могут работать в магазинах разных концах поселка, а в родственниках и близких в общей сложности – полсела.

Богородское - районный центр, довольно большое село. Фото: сайт администрации села Богородское

И на это количество жителей при столь тесных связях – четверо заболевших, с подтвержденным диагнозом COVID-19. Еще у десяти вчера, 11 апреля, были обнаружены первичные признаки коронавирусной инфекции. В этой ситуации, когда появилась реальная опасность пандемии в отдельно взятом поселении, оставалось только одно: ввести карантин. Что и сделали краевые власти.

- На территории села Богородского Ульчского района с 12 апреля вводится особый режим карантина в связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу. Постановление о принятии ограничительных мер в населенном пункте сегодня (вечером 11 апреля – прим. авт.) подписал губернатор края Сергей Фургал, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Десять человек, с подозрением на коронавирус нового типа сегодня, 12 апреля, будут доставлены в Хабаровск. Им предстоит сдать тесты, а затем, если диагноз подтвердится, их начнут лечить.

ВЪЕЗД И ВЫЕЗД ТОЛЬКО ПО ПРОПУСКАМ

На границе Богородского установлена пропускная система. Въезд и выезд из села в личных целях запрещен и так будет до особого распоряжения. Полностью прекращено автомобильное движение – не ходит общественный транспорт, тормозят и разворачивают личный. Движение по рабочим надобностям ограничено: разрешение на въезд-выезд получают только те автомобили, которые возят продукты питания, лекарства, горюче-смазочные материалы, корреспонденцию и почтовые грузы. Разумеется, транспортное средство проходит санобработку при пересечении границ села.

Здесь удивительной красоты закаты и рассветы. Фото: администрация села Богородское

В самом селе жизнь тоже поставлена на паузу. Жителям Богородского запрещено покидать дома без веской причины, а таковых немного. Можно выйти в магазин, аптеку, погулять с домашним питомцем. Уважительной признается необходимость обратиться к врачу, но только по экстренным показанием, если медпомощь не может быть оказана на дому. Также не станут тормозить и наказывать сотрудников тех предприятий, которые продолжают работать. Однако под эти послабления не попадают граждане 65 лет и старше – они в группе риска, поэтому им нужно с особым тщанием соблюдать карантин. Социальные службы должны побеспокоиться об организации доставки продуктов и лекарств пожилым людям на дом.

МОЕМ РУКИ, НОСИМ МАСКИ

Кстати, на время карантина приостановлена работа парикмахерских, столовых и кафе, СПА-салонов, салонов красоты и иных предприятий индустрии красоты и оздоровления. Закрыты и учреждения культуры.

За тем, чтобы граждане соблюдали карантин, будет следить полиция. Нарушителей могут и оштрафовать. Однако ни полиция, ни санврачи не смогут уследить за тем, соблюдают ли люди правила личной гигиены. Так что тут придется самому: на улицу выходить в перчатках, не трогать этими перчатками лицо, тщательно мыть руки, держать дистанцию 1,5-2 метра при встрече с другими людьми, носить маску в помещениях, дезинфицировать входные двери и калитки и так далее – все эти меры есть на сайтах Минздрава и Роспотребнадзора.

Напомню, по состоянию на первую половину 12 апреля в Хабаровском крае суммарно выявлено 29 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.