Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на утро 12 апреля: суммарно 29 случаев заболевания, 7 выздоровели, двое скончались
По информации министерства здравоохранения Хабаровского края, на 12 апреля суммарно, нарастающим итогом, выявлено 29 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них семеро уже выздоровели (один из них 87-летний житель края) и отправлены по домам, два пациента старшего возраста, имевшие тяжелые хронические заболевания, скончались. На лечении находятся 20 человек и еще 28 ждут результатов анализа на COVID-19/
Из тех, у кого подтвердилось наличие коронавируса, двое пациентов в тяжелом состоянии, оба старше 65 лет. Один из них на искусственной вентиляции легких.
Что касается других заболеваний, то в Хабаровском крае в стационарах находятся около 150 пациентов с внебольничными пневмониями, 46 из них – дети. В Хабаровском инфекционном госпитале лежат 58 человек с таким же диагнозом. За минувшие сутки выписаны по выздоровлению двое, прибыли четверо. В изоляторах края находятся одиннадцать человек, близко контактировавшие с заболевшими COVID-19, пока ни у кого нет признаков заболевания, состояние оценивается как удовлетворительное. Под наблюдением врачей находятся две тысячи двести человек, приехавшие из-за рубежа. Из них 17 помещены в обсерватор.
Напомним, с 12 апреля на карантин закрыто село Богородское Ульчского района. У четверых жителей подтвержден диагноз коронавирусная инфекция нового типа, все они доставлены в Хабаровск на лечение. Еще у десяти богородцев обнаружены первичные признаки COVID-19, за ними отправлен борт санавиации для транспортировки в краевой центр.
ИСТОЧНИК KP.RU
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