2020-04-12T04:30:31+03:00
Общество

Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на утро 12 апреля: суммарно 29 случаев заболевания, 7 выздоровели, двое скончались

На лечении сейчас находятся двадцать пациентов с подтвержденным диагнозом и еще 28 с подозрением на COVID-19
Ксения ТУРТЫГИНА
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Высокая температура - один из признаков коронавирусной инфекции, при котором нужно вызывать врачей на домВысокая температура - один из признаков коронавирусной инфекции, при котором нужно вызывать врачей на домФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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По информации министерства здравоохранения Хабаровского края, на 12 апреля суммарно, нарастающим итогом, выявлено 29 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них семеро уже выздоровели (один из них 87-летний житель края) и отправлены по домам, два пациента старшего возраста, имевшие тяжелые хронические заболевания, скончались. На лечении находятся 20 человек и еще 28 ждут результатов анализа на COVID-19/

Из тех, у кого подтвердилось наличие коронавируса, двое пациентов в тяжелом состоянии, оба старше 65 лет. Один из них на искусственной вентиляции легких.

Что касается других заболеваний, то в Хабаровском крае в стационарах находятся около 150 пациентов с внебольничными пневмониями, 46 из них – дети. В Хабаровском инфекционном госпитале лежат 58 человек с таким же диагнозом. За минувшие сутки выписаны по выздоровлению двое, прибыли четверо. В изоляторах края находятся одиннадцать человек, близко контактировавшие с заболевшими COVID-19, пока ни у кого нет признаков заболевания, состояние оценивается как удовлетворительное. Под наблюдением врачей находятся две тысячи двести человек, приехавшие из-за рубежа. Из них 17 помещены в обсерватор.

Напомним, с 12 апреля на карантин закрыто село Богородское Ульчского района. У четверых жителей подтвержден диагноз коронавирусная инфекция нового типа, все они доставлены в Хабаровск на лечение. Еще у десяти богородцев обнаружены первичные признаки COVID-19, за ними отправлен борт санавиации для транспортировки в краевой центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на утро 12 апреля: суммарно 29 случаев заболевания, 7 выздоровели, двое скончались
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