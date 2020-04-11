2020-04-11T08:09:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В Хабаровском крае от коронавируса вылечен еще один больной

87-летний мужчина перенес болезнь в легкой форме и выписан из стационара
Евгения МОЛОТОВА
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В Хабаровском крае от коронавируса вылечен еще один больнойВ Хабаровском крае от коронавируса вылечен еще один больнойФото: Борис КОКУРИН
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В краевом минздраве подтвердили еще один случай выздоровления от коронавирусной инфекции нового типа. Сегодня из под медицинского наблюдения в стационаре выписан 87-летний пациент. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Заболевание протекало в легкой форме.

Напомним, по состоянию на 11 апреля в Хабаровском крае суммарно выявлено 28 случаев заболевания COVID-19, из них 7 пациентов выздоровели, 2 пациента с тяжелыми хроническими заболеваниями скончались, на лечении находятся 19 пациентов с подтвержденным (2 из них с легким течением заболевания - на амбулаторном лечении) и 17 человек с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Из числа пациентов с подтвержденным диагнозом 2 тяжелобольных пациента в возрасте старше 65 лет, из них 1 на ИВЛ. В изоляторах края 8 человек из числа близких контактов с заболевшими, все в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет.

Под медицинским наблюдением две тысячи двести человек прибывших из зарубежных поездок, из них 17 в обсерваторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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