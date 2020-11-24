Первая победа на выезде: Хабаровский «СКА-Нефтяник» выиграл у нижегородского «Старта» со счетом 6:3. Фото: Павел Новиков

После упорной борьбы в Архангельске, которая для действующего чемпиона страны завершилась лишь ничьей «СКА-Нефтяник» отправился в Нижний Новгород чтобы сразиться с местным «Стартом».

Локация другая, а вот условия похожи - опять открытый лед, опять тепло и опять дождь, разрушающий покрытие площадки и опять отсутствие зрителей на трибунах из-за пандемии коронавируса.

Клубы чтобы подбодрить хоккеистов идут на различные ухищрения: в Хабаровске во время матча проигрывают шум болельщиков на трибунах, в Архангельске фанаты подбадривают игроков стоя за оградой стадиона, в Нижнем Новгороде на местах для зрителей развесили свитера самых преданных болельщиков команды.

На этот раз армейцы попробовали играть верхом, но большую часть первого периода они так и не смогли забить в ворота «Старта». Первой отличилась нижегородская дружина на 29 минуте счет в матче открыл Алексей Киселев. Впрочем, радовались хозяева льда не долго – уже спустя четыре минуты счет сравнял Павел Рязанцев.

Могли забить больше – моментов создавали достаточно, но «мазали» по воротам. Так же гостям не удалось забить пенальти назначенный в ворота «Старта». Бил Евгений Корев, вратарю даже не пришлось вступить в игру – мимо.

Второй тайм получился заметно бодрее первого. Команды в основном играли на встречных курсах, причем и хабаровчане, и нижегородцы заметно прибавили в скорости. И гости наконец-о нащупали слабое место в обороне хозяев. На 50 минуте «летучий финн» Туомас Мяяття забивает свой первый мяч в этой игре, потом еще два подряд делая хет-трик.

Павел Рязанцев наконец проснулся и оформил «дубль» в ворота старта, и еще один мяч забил Александр Антипов, голевую передачу ем отдал все тот же незаменимый финский легионер хабаровской команды.

Следующим соперником хабаровчан станет легендарный «Енисей» - наряду с московским «Динамо» один из принципиальных соперников «СКА-Нефтяника». Матч пройдет уже в эту субботу.

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