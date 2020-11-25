Хабаровские следователи раскрыли контрабанду бивней мамонта на 62 миллиона рублей

У мужчин нашли 880 бивней мамонта и их фрагментов Фото: УТ МВД России по ДФО

Максим и Олег (все имена изменены - прим. ред.) из Якутска попались на контрабанде культурных ценностей. На родине мужчины организовали сбор и скупку бивней мамонта у нелегальных заготовителей. После ценности якуты пытались вывезти за границу.

В декабре 2017 года мужчины решили вывезти бивни за границу через Приморье Фото: УТ МВД России по ДФО

Бивни Максим и Олег пытались легализовать. Мужчины заявляли, что скупили ценности у родовых общин коренных малочисленных народов Севера, которые имеют право собирать палеонтологический материал по лицензии. Якуты смогли достать более 4,5 тонны бивней мамонта.

Бивни представляют интерес для науки Фото: УТ МВД России по ДФО

В декабре 2017 года Максим и Олег решили вывезти бивни за границу через Приморье - товар ждали покупатели. Однако контрабандистов задержали сотрудники ФСБ. Уголовное дело возбудили по статье «Контрабанда культурных ценностей…». Расследованием занималось управление МВД на транспорте по ДФО (Хабаровск).

Экспертиза показала, что 880 бивней мамонта и их фрагментов представляют интерес для науки и являются культурными ценностями. Общая стоимость - 62 миллиона рублей.

Якуты смогли достать более 4,5 тонны бивней мамонта Фото: УТ МВД России по ДФО

- В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Мужчинам грозит до 12 лет колонии.