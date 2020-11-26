Многодетная мать из Хабаровского края получит 100 тысяч рублей вместе с орденом «Материнская слава»

Фото из личного архива семьи

Екатерина Ремизова - счастливая мама пятерых детей из поселка Токи Солнечного района Хабаровского края. На привычный вопрос: «Сложно ли?...» Екатерина улыбается: «У меня столько помощников!», а там, где трудно, помогает государство. Накануне Дня матери журналисты «КП» поговорили с многодетной мамой, награжденной орденом «Материнская слава», о жизни, о любви, о Дальнем Востоке и о поддержке президента.

В начале 90-х многодетным родителям не приходилось даже мечтать о такой поддержке, которую оказывает сегодня президент России Владимир Путин многодетным семьям. Глава страны не случайно называет их «самыми главными людьми», от которых «зависит будущее нашей страны». «Все в руках таких молодых людей, как ваши дети, а они будут делать и жить так, как вы их благословите, как вы их научите, какое воспитание вы им дадите», - сказал Владимир Путин на церемонии вручения в Кремле орденов «Родительской славы».

- Екатерина, вы в этом году оказались в числе трех многодетных мам, удостоенных почетного знака «Материнская слава». Что для вас значит такая награда?

- Ну, если помните, госнаградой «Материнская слава» отмечались многодетные матери еще в советское время. Сегодня же и награда, и сам статус многодетной семьи буквально получают второе рождение. К сожалению, сама церемония из-за пандемии коронавируса не состоялась. Награды получали по месту жительства.

- Почет - это очень важно. Но и дополнительные финансы не помешают, наверное…

- Конечно, не помешают, семья-то большая. Сейчас государство помогает и льготами. И скидку на детсад дают 70%, и покупку школьной формы компенсируют, и на общественном транспорте проезд бесплатный, и питание в школе, и даже некоторые лекарства. Кстати, почетный знак «Материнская слава» предполагает и финансовую поддержку в виде поощрения размером в 100 тысяч рублей.

- Екатерина, вы считаете свою семью какой-то выдающейся?

- Мы - обычная скромная семья. У нас нет давних традиций, нет красивых торжественных праздников. Все, как у всех - Новый год, дни рождения, Пасха. Еще День поселка, конечно. Сейчас старшие уже взрослые - дочери 23 года, сыну - 22. Среднему 14 лет, и еще двум сыновьям по девять лет - они двойняшки. О них мы мечтали с самого дня создания семьи. Получилось на четвертый раз (смеется). Двойняшки - это вообще чудо расчудесное! Помогают мне по дому - я могу доверить им пропылесосить полы в доме, вымыть посуду, накормить собак, принести воды и дров. Они и баню растопить могут - легко! Настоящие взрослые мужчины.

- Места всем хватает?

- С появлением двойняшек наша семья смогла даже улучшить свои жилищные условия. Когда родились двое младших сыновей, я получила материнский капитал. Мы приобрели квартиру, в которой жила старшая дочь, пока работала в поселковой аптеке по обучающему контракту. Сейчас она уехала в Хабаровск и работает уже там - также в аптеке. А в квартире живет старший сын. Конечно, поддержка от государства ощутимая. Помимо материнского капитала - федерального и краевого, я получаю регулярно, каждый месяц, пособие как многодетная мама.

- Вы в начале разговора сказали, что ваша семья «обыкновенная». А если попрошу вас рассказать о достижениях?

- Вернусь к своей награде. Для того, чтобы стать обладателем почетного знака, нам предложили собрать своего рода «портфолио семьи». Это такая папочка на всю нашу семью с характеристиками и достижениями. Надо было показать, почему именно мы заслуживаем награды, она ведь дается не только за то, что в нашей семье родились и воспитываются пятеро детей. В Хабаровском крае, кстати, на сегодняшний день свыше 18 тысяч многодетных семей. Нужно было еще как-то выделиться. Показать, например, что все хорошо учатся. У нас как раз получилось так, что в семье нет «троечников». Двое старших детей уже закончили школу, у них хорошие характеристики с работы и из армии - старший сын служил в танковых войсках в Новочеркасске Ростовской области. Отслужил благополучно, ему понравилось. Также он с красным дипломом закончил колледж в Хабаровске по профессии «Технолог общественного питания».

- Дальний Восток вам всем родной?

- Я сама родилась в соседнем поселке, муж здесь родился, тут же родились и наши дети. Наша семья не планирует уезжать с Дальнего Востока. Ну, по крайней мере мы с мужем точно нет, а вот дети если примут такое решение, препятствовать не будем. Они вправе выбирать свою дорогу. Но пока все свою жизнь связывают с Хабаровским краем.

Напомним, в России общий объем финансов на поддержку каждой многодетной семьи в 2020 году составляет более одного миллиона рублей. Помимо этого Правительством России принято решение иначе распределять финансы выплачиваемых пособий при рождении третьего и последующих детей. В этом году ежемесячное пособие при рождении третьего и последующего детей в возрасте до трех лет составит один МРОТ, установленный в регионе. А с будущего года многодетные семьи будут ежемесячно получать половину от МРОТ для детей от 3 до 7 лет.