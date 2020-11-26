План выполнили – Сергей Юран о победе «СКА-Хабаровска» над «Волгарем» со счетом 1:0. Фото с сайта ФНЛ

Первая часть первенства Футбольной национальной лиги понемногу подходит к концу, а хабаровские армейцы под руководством нового главного тренера - Сергея Юрана - понемногу начинают выбираться из ямы, в которую умудрились попасть ранее.

Пока единственное поражение СКА в достаточно спорном матче сумели нанести только самарские «Крылья Советов» - команда, упавшая в ФНЛ из Премьер-Лиги и серьезно рассчитывающая на возвращение. В остальных встречах «красно-синие» очков не теряли.

Как бы то ни было, доигрывать первую часть первенства армейцам придется на выезде, и первый соперник, с которым им пришлось встретиться - астраханский «Волгарь». Команда - крепкий середнячок, традиционно уделяющая больше внимания защите и пытающаяся поймать соперника на контратаках.

- Готовились к «Волгарю», смотрели много матчей, чтобы донести футболистам, с чем придется столкнуться, - отметил Сергей Юран, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск». - Это организованная команда, играет в три центральных защитника. Здесь всем тяжело играть. И самое главное после такого перелета - а мы прилетели накануне - вытащить из себя максимум. В том плане, что по движению нужно было не уступить, потому что иначе зашли бы в свою штрафную, и было бы сложно.

Сложно было и без этого. Астраханцы играли самоотверженно, так что получили в этом матче четыре желтых карточки и пенальти в свои ворота. Во время опаснейшей атаки на ворота «Волгаря» защитники роняют в свой штрафной Артемия Малеева, и арбитр указывает на «точку».

К мячу выходит Константин Базелюк, постепенно становящийся одним из лучших бомбардиров хабаровской команды. Нападающий мощно бьет по мячу и открывает счет в этом матче. Этот мяч оказался единственным забитым в этом матче, в итоге победа «СКА-Хабаровска» с минимальным счетом.

- Тот план, который у нас был, выполнили, - отметил на послематчевой пресс-конференции Сергей Юран. - Помимо восстановления игроков, сегодня на установке в гостинице обращали внимание: кто как себя чувствует. Как в прошлом футболист, я понимаю, что есть усталость, перелет, не выспался… Но выспаться, конечно, сложно. Шесть часов с Астраханью разница. Когда назвал уже одиннадцать человек, которые выходят, еще раз уточнил самочувствие, потому что если один-два человека будут выпадать, то «Волгарь» обыграет нас. Но все сказали: «Мы готовы», и в этом плане, конечно, молодцы парни. Их нужно благодарить, говорить спасибо. Где-то что-то может быть и не получалось: в атаке, в технических каких-то элементах, но самоотдача и желание были сегодня на поле определяющим фактором.

Хабаровским армейцам остается провести еще два матча перед тем, как первенство будет поставлено на паузу (слава богу, не коронавирусную). Следующим соперником хабаровчан станет воронежский «Факел». После 24 тура «СКА-Хабаровск» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, от четверки лидеров его отделяют тринадцать очков.

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