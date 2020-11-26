Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями: ВИЧ – не приговор

Главный врач «Центр-СПИД» Анна Кузнецова уверена, ранее казавшийся фантастическим факт – ВИЧ-положительный пациент может прожить долгую и счастливую жизнь становится реальностью.

В следующем году будет сорок лет с того момента, как мы все узнали о новом смертельно опасном вирусе – вирусе иммунодефицита человека. В 1981 году американский ученый из Центра по контролю заболеваний впервые описал новое заболевание.

С тех пор медицина сделала огромный шаг вперед: вирус взят под контроль, изучены пути его распространения, совершенствуются лекарства.

Главный врач «Центр-СПИД» Анна Кузнецова уверена, ранее казавшийся фантастическим факт – ВИЧ-положительный пациент может прожить долгую и счастливую жизнь становится реальностью.

Сделано очень много. Мы пока не научились полностью излечивать организм от этого вируса. ВИЧ очень коварен, он встраивается в геном, поэтому справиться с ним очень сложно. Но с помощью современных препаратов мы научились так снижать вирусную нагрузку, то вирус становится не определяем. То есть он продолжает жить где-то в глубинах организма, однако его так мало, что он не может перейти от человека к человеку. Разумеется, такого результата можно достичь, только при строгой приверженности лечению.

С каждым годом ВИЧ-положительным пациентам все проще соблюдать режим лечения. Если раньше, лет 10-15 назад, нужно было принимать гору – буквально! – таблеток, то сейчас уже счет идет на единицы. И речь здесь идёт уже не столько об эффективности лекарств, сколько о комфорте пациента во время приема лекарств.

Пожалуй, главный прорыв последних лет – ВИЧ-положительные женщины могут родить здорового ребенка. У медиков есть инструмент, дающий возможность ставить медикаментозную блокаду, не давая вирусу из материнского организма перейти в организм малыша. В Хабаровском крае было несколько случаев, когда ВИЧ фиксировали у уже беременных женщин, однако врачи вмешались вовремя и детки родились ВИЧ-отрицательными. Но многое зависит от готовности пациента принять факт болезни и начать с нею бороться.

СПРАВКА «КП»

Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями – одно из ведущих лечебных учреждений здравоохранения Хабаровского края. Оказывает высококвалифицированную медицинскую и консультативную помощь пациентам с ВИЧ-инфекцией , хроническими вирусными гепатитами. Проводит клинико-лабораторную диагностику инфекционных заболеваний (ВИЧ, гепатитов, ИППП. Оппортунистических инфекций и др.), иммунодефицитных состояний, арбитражные исследования с целью верификации диагноза ВИЧ-инфекции.

Алла Кузнецова - главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и иных инфекционных болезней министерства здравоохранения Хабаровского края, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе к.м.к. доцент.

Адрес местонахождения: Хабаровский край , 680031,г. Хабаровск, переулок Пилотов д.2

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