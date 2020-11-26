«У нас крайних нет»: пожарные и спасатели ЕАО рассказали секреты профессионального сленга

В рубрике #СЕКРЕТЫПРОФЕССИИ ведомство поделилось самым сокровенным Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Наверно, у представителей каждой профессии есть свои, только им понятные словечки. Например, иногда журналисты пишут «рыбу» - заготовку текста, а парашютисты вместо «последний» говорят «крайний». У пожарных и спасателей тоже есть свой сленг, который позволяет им легко и просто понимать друг друга. Словарем в своем Instagram поделился главк МЧС РФ по ЕАО.

В рубрике #СЕКРЕТЫПРОФЕССИИ ведомство поделилось самым сокровенным и рассказало о шести понятиях из лексикона пожарных и спасателей. «Краги», «ствол», «Машка» - все эти слова привычны уху, но в интерпретации сотрудников МЧС имеют другие значения.

НАДЕВАЙ КРАГИ, ХВАТАЙ СТВОЛ

Кошка для спасателей - это не только животное, но и инструмент, предназначенный для поисковых работ на дне водоемов. У него довольно жуткое применение, поэтому МЧС призывает не выходить на хрупкий лед и не купаться под определенным градусом.

Кошка для спасателей - это не только животное Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Мелодично чирикающий попугай на сленге спасателей - не птица, а гидравлический инструмент для перекусывания металла. Он помогает при страшных ДТП, когда приходится вытаскивать пострадавших из покореженных машин. Чтобы не довелось с ним познакомиться, соблюдайте правила дорожного движения.

Мелодично чирикающий попугай на сленге спасателей - не птица Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Краб для пожарных - вполне безобидное, но весьма полезное приспособление. Его устанавливают на подачу воды, чтобы одновременно тушить возгорание сразу с трех стволов.

Краб для пожарных - вполне безобидное но весьма полезное приспособление Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Во время тушения огня пожарный держится за ствол (нет, не дерева). Таким образом спасатель направляет поток воды в очаг возгорания. Емкости четырехтонной автоцистерны хватает на семь минут бесперебойной работы пожарных с трех стволов.

Во время тушения огня пожарный держится за ствол (нет, не дерева) Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Перчатки из огнепрочного материала пожарные называют краги. Они защищают руки бойцов не только от пожара, но и от работы при минусовых температурах.

Перчатки из огнепрочного материала пожарные называют краги Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Есть у сотрудников МЧС и своя помощница в вопросах чистоты. Ее спасатели и пожарные ласково называют Машка.