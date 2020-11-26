«Инициативы земляков надо стимулировать»: Михаил Дегтярев поможет ТОСам деньгами Фото: Правительство Хабаровского края

Территориальное общественное самоуправление граждан – гарантия того, что жители региона будут принимать активное участие в разработке и реализации социально значимых проектов, которые необходимы именно им. Очевидно, что развитие такой формы общественного самоуправления нуждается в помощи и поддержке на самом высоком уровне.

- Как вы знаете, я посетил все муниципальные районы и города нашего края, многие по нескольку раз. С уверенностью могу сказать, что программа территориального общественного самоуправления – одна из самых важных и востребованных краевых программ, - отметил Михаил Дегтярев во время расширенного заседания правительства Хабаровского края. Она позволяет гражданам самостоятельно, с использованием краевых средств, решить свои проблемы на местах. Видя значимость этой программы, я принял решение об увеличении в следующем году ее финансирования с 75 до 100 миллионов рублей.

«Инициативы земляков надо стимулировать»: Михаил Дегтярев поможет ТОСам деньгами Фото: Правительство Хабаровского края

Соответствующие указания уже получены финансовым блоком краевого правительства. При этом, программа поддержки ТОСов комплексная. Кроме региональных денег участие в ней примут и бюджеты районов на местах. Также не препятствуется привлечение инвесторов.

- Мы будем поддерживать активность людей, помогать взращивать инициативы. Они сами могут решать, на какие социально значимые объекты в первую очередь потратить деньги. Возможности для этого есть, - подчеркнул глава региона.

Напомним, сейчас в крае действует 841 территориальное общественное самоуправление (ТОС). С 2016 года по 2020 год ими реализованы 818 различных проектов. Из краевого бюджета на цели софинансирования было выделено 261 миллион рублей.