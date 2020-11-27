«Тигр бежал за машиной, потом встал и наблюдал»: любопытный хабаровчанин встретил полосатого хищника и отвлек его от охоты

Мужчина набрался смелости и вышел из машины, чтобы заснять тигра Фото: Влад КОМЯКОВ

В Большехехцирском заповеднике несколько дней назад мужчина возвращался с работы. К своему страху и любопытству в районе станции Чирки он увидел, как за машиной бежит тигр. Смешанные чувства заставили мужчину вернуться и попытаться сфотографировать полосатую кошку.

Зверь тем временем притаился на обочине дороги. Мужчина набрался смелости и вышел из машины, чтобы заснять тигра - вдруг повезет. Но в сумерках фото сделать не получилось. Хищник продолжал стоять почти неподвижно и с любопытством наблюдать за человеком. Мужчина решил оставить кошку в покое и поспешил убраться с пути зверя.

ОХ УЖ ЭТА ФАНТАЗИЯ

Реальную картину произошедшего специалисты нарисовали по следам тигра. Оказалось, что хищника не интересовала машина, большой кот охотился и преследовал небольшой табун кабанов.

- Тигр к дороге шел крадучись, мелким шагом. В некоторых местах даже проползал, как змея, по земле на брюхе - скрадывал кабанчиков. Это типичное охотничье поведение тигра. Затем, вероятно, услышал шум мотора автомобиля и хотел перескочить через дорогу за кабанами, - рассказал Константин Шайдуров, научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Проезжая по трассе, мужчина преградил путь тигру, хищник был вынужден остановиться и пропустить машину. Затем полосатый кот продолжил преследовать добычу, которая не сразу ушла в лес, а пошла вдоль дороги. Когда автолюбитель вернулся к месту, тигр отвлекся от охоты, сошел со следа кабанов и вышел на дорогу.

Большой кот охотился и преследовал небольшой табун кабанов Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

- По следам видно, что зверь не бежал специально на автомобиль, а выскочил из леса и остановился на обочине. В данном случае, вероятно, хищником двигал азарт. Ведь он на охоте, а тут - непонятный объект. Затем тигр вернулся к кабаньей тропе, вел он себя адекватно, - сообщил Алексей Готванский, специалист по мониторингу ФГБУ «Заповедное Приамурье».

ЧЬИХ КРОВЕЙ БУДЕШЬ?

Специалисты изучили следы тигра, оставленные на снегу. Судя по ширине пятки хищника (десять сантиметров) и длине шага (60 сантиметров) - это был самец. Оценив маршрут его передвижения по тайге в целом, сделали предположение - возможно, это особь из первого помета Златы. Хищнику, скорее всего, три года.

Судя по ширине пятки хищника и длине шага – это был самец. Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

До последнего времени зверь держался со своей сестрой. Скорее всего, сейчас они разделились - самка стала половозрелой и, возможно, ушла в другие места. Вероятней всего, в район села Казакевичево, где пару дней назад пограничники наблюдали тигра.

ЗАПОМНИТЬ И РАССКАЗАТЬ ВСЕМ

Кормить и трогать диких животных категорически запрещено. Звери могут напасть на человека, либо чем-нибудь заразить. При встрече с дикими животными необходимо помнить, что от них можно ожидать чего угодно, и за безобидной внешностью может прятаться угроза жизни и здоровью человека.

Кроме того, животные, получая еду от человека, перестают охотиться. Дальнейшее потомство также не будет самостоятельно добывать еду, так как мать попросту не сможет научить этому детенышей.

При встрече с дикими животными необходимо тут же покинуть место. Ни в коем случае не преследовать зверя и дать ему уйти. Не открывать окна машины и уж тем более не покидать салон авто. Если поведение животного нетипично, следует обратиться в полицию и в управление (департамент или отдел) по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира своего региона.