«Работаем с людьми и на благо людей»: Владислав Чечиков о взаимодействии депутата с избирателями и своем долге перед ними

Герой материала - депутат Законодательной думы Хабаровского края Владислав Чечиков Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Мы продолжаем серию интервью, в которых рассказываем нашим читателям о деятельности депутатов Законодательной думы Хабаровского края. Герой нашего сегодняшнего материала Владислав Чечиков, член постоянных комитетов Думы по бюджету, налогам и экономическому развитию; по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры; по вопросам государственного устройства и местного самоуправления; по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

- Владислав Сергеевич, как построена Ваша работа с избирателями?

- Согласно законодательству депутат обязан информировать избирателей о своей деятельности в ходе встреч, которые должен проводить не реже одного раза в квартал. Будучи членом партии ЛДПР, свои встречи с избирателями я провожу в отделении партии. Во время личных встреч люди приходят с проблемами, предложениями, жалобами. Мы – я и мои помощники, принимаем все обращения. При необходимости направляем депутатские запросы как в профильные министерства и ведомства, в муниципалитеты, главам районов или поселений, руководителям организаций – в зависимости от того, какой вопрос нуждается в решении.

- С какими вопросами к Вам чаще всего обращались в этом году?

- Большая часть обращений – это вопросы, касающиеся жилья и вообще сферы услуг ЖКХ. В некоторых случаях даем разъяснения вопросов законодательства, трактовки нормативно-правовых актов, разъясняем полномочия различных властных структур – к кому и с каким вопросом лучше обратиться. Были и вопросы, касающиеся сферы образования, социальной защиты, здравоохранения. В любом случае стараемся идти людям навстречу, прилагаем все усилия по решению проблем.

- Что на Ваш взгляд самое важное, для успешной работы с избирателями?

- Важна командная работа, взаимодействие между различными ветвями власти. Приведу пример. В середине марта ко мне обратились дачники, проблема их такова, что люди, в частности СНТ «Речник», не оформили свои земельный участок, и в связи с этим они не могли получить материальную компенсацию за подтопление 2019 года. Очень долго они пытались решить эту проблему, обращались в администрацию города, но им постоянно отказывали в оформлении прав на землю, не давали ни в собственность, ни в аренду. Казалось бы, решить такой вопрос довольно сложно, я обратился за помощью к губернатору, в министерство сельского хозяйства и минсоцзащиты края, и проблему удалось решить. Садоводам, а их более 1200-от человек, которые пострадали в результате паводка, будет выплачена единовременная материальная помощь беззаявительно. Кроме того, продлен срок окончания подачи заявлении на выплату ЕМП до 1 июня 2020 года. Это наиболее яркий пример. Сейчас работаем с обращениями жильцов двух домов по улице Блюхера 1а и 4. Они обеспокоены возведением рядом нового многоквартирного дома - не скажется ли это на коммунальном снабжении их домов? Мы уже сделали все необходимые запросы, ждем ответы. Будем работать и с застройщиком. Проведем беседу, предложим учесть пожелание жителей окрестных домов, укажем на необходимость благоустройства придомовой территории.

-Владислав Сергеевич, а как повлияла на процесс общения с избирателями пандемия коронавируса?

- В это сложное время как никогда важно, чтобы люди чувствовали связь со своими избранниками и, конечно, я не мог остаться в стороне. В дни, объявленные днями самоизоляции, помогал пожилым гражданам получить необходимые лекарственные препараты. Мы связались с главными врачами поликлиник по округу и предложили свою помощь. Действовали таким образом - главврач формировал потребность по заявкам граждан, поликлиника выписывала рецепт, направляла его в аптеку, где собирался заказ, затем мы забирали его из аптеки и доставляли адресатам. Сейчас снова в строю. Вместе с другими депутатами организовали помощь пожилым людям, развозим продуктовые наборы, выясняем потребности, стараемся помочь на месте. И конечно, работа с избирателями будет продолжена с соблюдением всех санитарных рекомендаций.

Подводя итог нашей беседе, хочется отметить, деятельность депутата – это работа во благо своих избирателей, и, в конечном итоге, во благо родного края.