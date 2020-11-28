Михаил Дегтярев провёл личный приём накануне Дня матери Фото: Александр Янышев

Видеоконференция главы Хабаровского края Михаила Дегтярева вызвала массу откликов у жителей региона. Вопросы задавали самые разные, как личного характера, так и имеющие значение для конкретных населенных пунктов или даже целого края.

Так, хабаровчанка Маргарита Липатова, многодетная мама, попросила помочь перевести ее четырехлетнего сына в детский сад, по соседству с домом. Власти на местах ей посодействовать не смогли. Зато после обращения к врио губернатора проблема решилась оперативно.

Оксана Пиксимова из села Ракитного в Хабаровском районе обеспокоена безопасностью школьников – отсутствие пешеходной дорожки в одном из кварталов вынуждает учеников проделывать часть пути в учебное заведение по проезжей части. Женщина отметила, местные власти ссылаются на незаконный захват территории жителями частных домов, оборудовавших на предназначенном под тротуар месте свои придомовые территории. По слова активистки решение вопроса застопорилось на этапе выяснения, чьи заборы мешают, и что с этим делать. Михаил Дегтярев поручил краевому министерству транспорта и дорожного хозяйства и администрации Хабаровского района незамедлительно подключиться к этой проблеме. Крайним сроком строительства безопасной пешеходной дорожки обозначено 1 июля 2021 года.

Елена Смоликова, председатель Хабаровской краевой общественной организации «Союз родителей детей-инвалидов» также ратует не за себя. Несколько десятков семей с детьми-инвалидами вышли с предложением о возможности введение региональной компенсационной выплаты в случае покупки жилья в ипотеку. Погашение остатка основного долга за счет средств краевого бюджета стало бы огромным подспорьем для родителей детей-инвалидов. Сейчас в правительстве просчитывают финансовые возможности для поддержки этой инициативы.

- Как исполнены поручения по этим вопросам, проконтролирую лично. А всем женщинам Хабаровского края хочу сказать: главное, что вы можете и должны дать своим детям – это любовь и заботу. А в остальном мы вас всегда поддержим, - резюмировал личный прием Михаил Дегтярев.

В целом, глава региона неоднократно отмечал, что Хабаровский край - одна большая семья. Именно поэтому вопросы семейной и социальной политики находятся на особом контроле в правительстве региона.