Счет по игре: красноярский «Енисей» на своем льду уверенно разобрался с хабаровским «СКА-Нефтяником» - 6:3 Фото: Социальные сети

Традиционно матчи между хабаровским «СКА-Нефтяником» и красноярским «Енисеем» вызывают немалый интерес у болельщиков – две мощных команды, два старинных, еще со времен СССР соперника неизменно показывают интересный и очень острый хоккей.

В этом чемпионате команды еще не встречались, хотя во время розыгрыша Кубка России к котором «СКА-Нефтяник» дошел до финала обе ледовые дружины провели очень напряженный поединок сыграв вничью -5:5.

В этом матче «Енисей» начал сразу с атаки и сразу же, на первой минуте открыл счет. Группа игроков в красном прорвалась к воротам Дениса Рысева, Дмитрий Макаров первым оказался на мяче и недолго думая пробил в «рамку» - 1:0.

Второй мяч красноярцы забили с углового, на этот раз отличился Артем Ахметзянов отправивший малиновый снаряд в сетку прямо над головой голкипера хабаровчан. Уже в самом финале первого тайма свой шанс забить с углового использовали и армейцы. Удар наносил Юрий Викулин сумев отыграть один мяч.

Второй тайм «Енисей» начал очень уверенно, и практически по всем параметрам переиграл «СКА-Нефтяник». Два мча в ворота хозяев армейцы смогли забить только реализовав пенальти и использовав ошибку голкипера, отдавшего мяч прямо на крюк Юрию Шардакову. Итог встречи 6:3 в пользу «Енисея».

К сожалению, в последних матчах армейцы все больше расстраивают своих болельщиков показывая совершенно не организованный хоккей, абсолютно непохожий на игру команды-чемпиона. Все больше на первый план выходит индивидуальное мастерство игроков, а не тренерская мысль.

И если с не самыми сильными командами лиги этого хватает, чтобы если не выиграть, то хотя бы свести матч к ничьей, то с командами уровня «Динамо» и «Енисея» его явно недостаточно. Если использовать аналогию, то Ильяс Хандаев получил в свое распоряжение отличный спортивный болид, теперь осталось научиться им управлять, чтобы выигрывать.

Следующим соперником хабаровчан станет кемеровский «Кузбасс» - еще одна непростая команда, попортившая в прошлом сезоне хабаровчанам немало нервов.

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