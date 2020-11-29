Старообрядцев - потомков казаков-основателей переписали в Еврейской автономии

Люди живут достаточно замкнуто, соблюдая религиозные традиции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ЕАО подходит к концу первый этап Всероссийской переписи населения. Специалисты пересчитывают людей в труднодоступных населенных пунктах. Переписчики побывали в селах Теплые Ключи и Новый в верховьях реки Биджан. В 2010 году здесь жили 82 человека.

Чтобы добраться до дальних уголков области, два специалиста преодолели более 50 километров по таежным дорогам, а затем еще 30 километров - через болота. Как только позволила погода, переписчики выехали в первый населенный пункт на плавающем вездеходе.

ЗАХОДИТЕ, ГОСТИ ДОРОГИЕ

Первая остановка - село Новое, где живут верующие-старообрядцы. Это потомки казаков, которые основывали станицы на среднем течении Амура еще в середине XIX века. В 1950-х годах несколько человек построили первые дома в таежном урочище на Биджане. Туда потянулись и старообрядческие семьи из других районов ЕАО. Так появился новый поселок, в котором люди жили достаточно замкнуто и соблюдая религиозные традиции.

Перепись 2010 года показала, что в Новом живет 68 человек. Специалисты Хабаровскстата опрашивали местных жителей, полученные данные (без подтверждения документами) вносили в листы. Население с пониманием отнеслось к переписи и отвечали на все вопросы переписчиков.

- Полученные сведения показали, что мужчины в Новом традиционно занимается пчеловодством, заготовкой леса, охотой и рыбалкой. Женщины ведут домашнее хозяйство, - рассказали в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

ЧЕРЕЗ БОЛОТА

Следующий населенный пункт в списке переписчиков - Теплые Ключи. 30 километров на вездеходе через тайгу и специалисты были на месте. Теплые Ключи - одно из самых старых и отдаленных сел округа. Оно было основано в 1930-х годах как поселок рыбоводов при Биджанском заводе, где занимались и по сей день занимаются искусственным разведением мальков осенней кеты. По данным переписи 2010 года, в селе жили 14 человек. Сейчас постоянного населения здесь нет.

- Дома принадлежат территориальному подразделению Биджанского рыбоводного завода и используются для проживания работников, осуществляющих деятельность вахтовым методом. Эта категория населения будет переписана в период проведения основной переписи населения (в апреле 2021 года) по месту постоянного проживания, — отметила Наталья Бунькова, начальник отдела организации и проведения переписей и наблюдений в Еврейской автономной области.

СПРАВКА «КП»

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг.

При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».