Проиграли аутсайдеру: воронежский «Факел» разгромил «СКА-Хабаровск» со счетом - 3:0. Фото: ФК «Факел»

«Факел» - та команда, которая больше всего очков набирает именно дома. К тому же у воронежцев к хабаровскому СКА накопилось достаточно много претензий – «красно-синие» обыграли их как в предыдущей игре первенства ФНЛ, так и в кубковом матче. Так что встреча обещала быть интересной, несмотря на то что «Факел» до этой игры находился 18 месте турнирной таблицы.

Впрочем, для воронежцев этот матч являлся единственной возможностью до зимнего перерыва подняться над чертой. Первый тайм армейцы начали ни шатко ни валко. Постоянные ошибки в передачах не дали создать им ни одного по-настоящему опасного момента у ворот оппонентов. Зато «Факел», играющий в три центральных защитника и стоящий свою стратегию на контратаках добился многого.

Воронежцы что называется «давили» и уже на 23 минуте счет в матче открывает Михаил Смирнов затем на 33 минуте преимущество хозяев увеличивает Олег Дмитриев, и третий гол в ворота Игоря Обухова на 45 минуте отправил Андрей Разборов. 3:0 – преимущество, которое просто так отыграть не получится. И самое главное непонятно что во втором тайме сможет изменить Сергей Юран – весь основной состав на поле и пока сделать ничего не смог.

Второй тайм как ожидалось начался так же с активной игры футболистов «Факела», хабаровчане так же играли очень неуверенно, делали множество ошибок и чудо, что воронежцы счет не увеличили, хотя возможности были и очень неплохие возможности.

За весь матч хабаровчане создали всего два по-настоящему опасных момента, «Факел» же полностью доминировал на поле успешно навязав армейцам свою игру, против которой футболисты в красно-синей форме так ничего и не смогли сделать. Аутсайдер первенства уверенно переиграл «СКА-Хабаровск» не дав себе забить ни одного мяча.

Следующим и последним в этом году соперником хабаровской команды станет ярославский «Шинник». Матч состоится 5 декабря.

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