Недетские игрушки: оригинальные куклы ручной работы создает мастерица из ЕАО

Ольга Мельниченко - автор оригинальных кукол : ФОТО из социальной сети героини публикации

До пришествия коронавируса в Биробиджане проводилось немало выставок, где демонстрировались картины, куклы, шкатулки, вышивки и другие авторские изделия местных мастеров. Но не только в областном центре живут народные умельцы. Так, например, на своей странице в Instagram ярко представила свое увлечение жительница поселка Теплоозерск (Облученский район) Ольга Мельниченко. Она охотно побеседовала с корреспондентом «КП» - Хабаровск».

ФЕЯ, ЛУНА И ДРУГИЕ

- Я родилась 40 лет назад в городе Уфа в Башкирии. На Дальний Восток наша семья переехала, когда мне было лет восемь. Сначала мы жили в поселке Биракан. Позже я вышла замуж, родила дочь. Несколько лет назад мы переехали в Теплоозерск, - рассказала Ольга. - С супругом мы работаем в охранной организации. Как-то сижу вечером дома (муж на работе был), и меня потянуло в интернет. Увидела там мастер-класс - как из полимерной глины делали мышек. Загорелась этой идеей, попробовала - получилось. А до этого я рисовала картины в стиле стимпанк. Добавляла металлические краски для эффекта, а в голове играла в это время «Металлика». К тяжелому року меня приобщил старший брат. Мне деваться некуда было, когда он включал свои записи. А мне нравились эти заводные ритмы...

В каждое творение мастерица вкладывает частичку себя : ФОТО из социальной сети героини публикации

Втянувшись, Ольга стала платно брать онлайн-уроки у одной из мастериц Санкт-Петербурга - как делать кукол и шить для них одежду. Сказочные фантазии стали претворяться в жизнь.

- В детстве мне этого очень не хватало. Но в художественную школу я не ходила. В Биракане ничего такого не было. И когда у меня появилась возможность заниматься художественными поделками, я не стала раздумывать ни секунды! Заказываю через интернет специальную самозатвердевающую глину, ткани, плюш и другие необходимые материалы. Слеплю куклу, за пару суток она просохнет. А потом начинаю ее шкурить. На создание одной куклы уходит от недели до месяца, себестоимость каждого изделия - от трех тысяч рублей. Зато потом я слышу «вау» от родных и близких. И это - мой главный стимул. Это прямо как болезнь какая-то. Я каждый божий день леплю. Сейчас я в отпуске, у меня возможностей - целая куча! За полтора года я изготовила около двадцати кукол, каждой из которой даю имя - например, Фея, Звездочка, Луна. Образы беру из головы и из старых открыток, где изображены ангелочки, дети. Внучка Алиса, которой годик и три месяца, любит мне позировать. А ее личиком я часами могу любоваться, - рассказала Ольга Мельниченко.

Создание новой куклы занимает от недели до месяца : ФОТО из социальной сети героини публикации

СТИМПАНК И НЕ ТОЛЬКО

Мастерица из Теплоозерска мечтает провести персональную выставку авторских работ, но из-за затянувшейся пандемии пока это сделать невозможно...

- Меня пригласили в поселковую школу на классный час - я согласилась пойти. Наглядно расскажу ребятам про свое увлечение. Но хочется поучаствовать с куклами в каких-то выставках - например, в Биробиджане или Хабаровске. Возможно, когда коронавирус уйдет, мои мечты осуществятся, - поделилась своими планами Ольга. - А пока планирую принять участие в тематической онлайн-выставке, которую проведет в декабре наша наставница из Санкт-Петербурга. Она будет оценивать работы своих учениц со всей России.

В основу образов ложатся и герои сказок : ФОТО из социальной сети героини публикации

По словам Ольги Мельниченко, сейчас ее увлекли фольклорные мотивы, но стимпанк она забрасывать не собирается. Когда приходит вдохновение, 40-летняя бабушка кропотливо «колдует» над сережками и колечками из изношенных циферблатов, воплощая очередную фантазию. Но гардероб при этом использует традиционный. Мол, не поймут односельчане, когда увидят в продуктовом магазине женщину в стимпанковском прикиде - с противогазом, фонарем и прочими атрибутами из фантастических фильмов...