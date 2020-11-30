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Фотоконкурсы

«Мисс УИС» Хабаровского края - 2020

В Хабаровском крае выбирают самую красивую сотрудницу уголовно-исполнительной системы региона.
Евгения МОЛОТОВА
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Конкурс «Мисс УИС» регулярное мероприятие, которое проводится по инициативе ФСИН России один раз в три года

Конкурс «Мисс УИС» регулярное мероприятие, которое проводится по инициативе ФСИН России один раз в три года

Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Конкурс «Мисс УИС» регулярное мероприятие, которое проводится по инициативе ФСИН России один раз в три года. Участие в нем принимают сотрудницы девушки со всей страны. Впервые, за всю историю проведения конкурса, мероприятие немного поменяло формат - в 2020 году конкурс проводится в онлайн режиме.

А выбрать ту, которая удостоится звания «Мисс зрительских симпатий», поможете нам вы, уважаемые читатели.

Предлагаем вам принять участие в голосовании и оценить красоту каждой участницы конкурса. Голосование продлится до 4 декабря 2020 года.

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