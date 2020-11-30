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Ничего лишнего: обзор новой камеры Instaxmini 11 от Fujifilm

Гармоничный дизайн, невысокая цена и быстрая печать так ли это на самом деле?
Евгения АНДРЕЕВА
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Новая камера Instaxmini 11 от Fujifilm

Новая камера Instaxmini 11 от Fujifilm

Ежегодно компания Fujifilm выпускает новые камеры моментальной печати Instax, улучшая и дополняя прошлые модели. Уже который год огромной популярностью пользуются классические модели Instax mini. Одна из них попала в нашу редакцию. Рассказываем, чем же так прекрасна новая Instaxmini 11.

Instax mini 11 - это обновленная версия самой популярной камеры Instax mini 9. Она собрала в себе все лучшее от классической модели: гармоничный дизайн, невысокую цену и быструю печать.Корпус стал более компактным - так камеру удобнее держать в одной руке. С передней панели пропал ручной регулятор экспозиции: теперь вокруг объектива нет вообще никаких индикаторов, а экспозиция настраивается автоматически в зависимости от освещения.Отдельно порадовала еще и новая линейка цветов, особенно хороши в ней оттенки под названием «голубое небо» и «нежная лаванда».Помимо прочего в комплект добавили кастомизированные кнопки. Да, это получилось довольно интересно. На объективе, как и в прошлой модели, разместилось зеркальце для селфи: в нем можно разглядеть свое отражение и правильно скомпоновать кадр. Благодаря продуманной конструкции корпуса (большой палец попадает прямо на кнопку спуска) и ремешку, который можно закинуть на запястье, камеру легко держать на вытянутой руке в процессе съемки.

Качественная съемка и быстрая печать снимков - теперь это возможно

Качественная съемка и быстрая печать снимков - теперь это возможно

ПРОЩЕ ПРОСТОГО

Сама по себе камера очень простая: даже кнопка всего одна - для спуска. Никаких усилий со стороны пользователя не требуется - возможно, это расценивается как плюс и минус одновременно. В большинстве случаев камера идеально подбирает выдержку и вспышку. Вообще,Instaxmini 11 совершила значительный прыжок в качестве изображений.Новую mini 11, действительно, улучшили. Это будет заметно каждому пользователю. Поэтому в вопросе качества картинки она однозначно побеждает. Постоянно снимая на смартфон, мы уже забыли, каково это - когда надо предупреждать людей перед съемкой, чтобы никто не закрыл глаза, и тщательно продумывать сюжет, чтобы все точно получилось красиво. Не забывайте, что у вас есть всего одна возможность поймать тот самый кадр. В этом и есть та самая прелесть мгновенных фото. Карточки Instax создают особую атмосферу: их можно использовать как открытки, вешать на магниты, дарить друзьям сразу после съемки, чтобы сохранить память о приятных моментах. У снимков приятные приглушенные цвета, как на старой фотопленке, и даже самый простой кадр получается по-особому теплым и уютным.

Если вы ищете оригинальный подарок или хотите окунуться во времена, когда были популярны полароиды, то смело берите новый Instax

Если вы ищете оригинальный подарок или хотите окунуться во времена, когда были популярны полароиды, то смело берите новый Instax

МЫ ВЫБИРАЕМ МОМЕНТЫ

Instaxmini 11 - это не про технические навороты и супер функции. Это гаджет для развлечения и творчества в новом формате, а не замена настоящей камере. Если вы ищете оригинальный подарок или хотите окунуться во времена, когда были популярны полароиды, то смело берите новый Instax и наслаждайтесь магией моментальной печати. Из карточек с вашими фотографиями можно делать красивые коллажи, украшать ими холодильник или магнитную доску, использовать как закладки. Но самое главное - это процесс съемки, который даже самого серьезного взрослого превратит в восхищенного ребенка.

Общество: ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

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