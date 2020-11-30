Ничего лишнего: обзор новой камеры Instaxmini 11 от Fujifilm

Новая камера Instaxmini 11 от Fujifilm

Ежегодно компания Fujifilm выпускает новые камеры моментальной печати Instax, улучшая и дополняя прошлые модели. Уже который год огромной популярностью пользуются классические модели Instax mini. Одна из них попала в нашу редакцию. Рассказываем, чем же так прекрасна новая Instaxmini 11.

Instax mini 11 - это обновленная версия самой популярной камеры Instax mini 9. Она собрала в себе все лучшее от классической модели: гармоничный дизайн, невысокую цену и быструю печать.Корпус стал более компактным - так камеру удобнее держать в одной руке. С передней панели пропал ручной регулятор экспозиции: теперь вокруг объектива нет вообще никаких индикаторов, а экспозиция настраивается автоматически в зависимости от освещения.Отдельно порадовала еще и новая линейка цветов, особенно хороши в ней оттенки под названием «голубое небо» и «нежная лаванда».Помимо прочего в комплект добавили кастомизированные кнопки. Да, это получилось довольно интересно. На объективе, как и в прошлой модели, разместилось зеркальце для селфи: в нем можно разглядеть свое отражение и правильно скомпоновать кадр. Благодаря продуманной конструкции корпуса (большой палец попадает прямо на кнопку спуска) и ремешку, который можно закинуть на запястье, камеру легко держать на вытянутой руке в процессе съемки.

Качественная съемка и быстрая печать снимков - теперь это возможно

ПРОЩЕ ПРОСТОГО

Сама по себе камера очень простая: даже кнопка всего одна - для спуска. Никаких усилий со стороны пользователя не требуется - возможно, это расценивается как плюс и минус одновременно. В большинстве случаев камера идеально подбирает выдержку и вспышку. Вообще,Instaxmini 11 совершила значительный прыжок в качестве изображений.Новую mini 11, действительно, улучшили. Это будет заметно каждому пользователю. Поэтому в вопросе качества картинки она однозначно побеждает. Постоянно снимая на смартфон, мы уже забыли, каково это - когда надо предупреждать людей перед съемкой, чтобы никто не закрыл глаза, и тщательно продумывать сюжет, чтобы все точно получилось красиво. Не забывайте, что у вас есть всего одна возможность поймать тот самый кадр. В этом и есть та самая прелесть мгновенных фото. Карточки Instax создают особую атмосферу: их можно использовать как открытки, вешать на магниты, дарить друзьям сразу после съемки, чтобы сохранить память о приятных моментах. У снимков приятные приглушенные цвета, как на старой фотопленке, и даже самый простой кадр получается по-особому теплым и уютным.

Если вы ищете оригинальный подарок или хотите окунуться во времена, когда были популярны полароиды, то смело берите новый Instax

МЫ ВЫБИРАЕМ МОМЕНТЫ

Instaxmini 11 - это не про технические навороты и супер функции. Это гаджет для развлечения и творчества в новом формате, а не замена настоящей камере. Если вы ищете оригинальный подарок или хотите окунуться во времена, когда были популярны полароиды, то смело берите новый Instax и наслаждайтесь магией моментальной печати. Из карточек с вашими фотографиями можно делать красивые коллажи, украшать ими холодильник или магнитную доску, использовать как закладки. Но самое главное - это процесс съемки, который даже самого серьезного взрослого превратит в восхищенного ребенка.