Избили и увезли: банда пьяных жителей Хабаровского края похитила женщину, чтобы изнасиловать

Пьяные мужчины с криминальным прошлым напали на подругу и с тумаками против ее воли посадили в машину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ульчском районе четверо мужчин 6 апреля этого года выпили немалое количество алкоголя. В состоянии измененного сознания им, мягко говоря, захотелось побыть в женской компании. В качестве жертвы они выбрали свою знакомую, которую собирались изнасиловать.

Пьяные мужчины с криминальным прошлым напали на подругу и с тумаками против ее воли посадили в машину. Банда привезла Ирину (все имена изменены - прим. ред.) в дом, но задуманное совершить не успела. Женщина смогла вырваться и сбежать от мучителей.

Однако трое мужчин сдаваться не собирались. Они побежали за Ириной К., но им помешал Олег М., который проходил мимо. Озверевшие мужчины затолкали защитника в багажник, вывезли в лес и жестоко избили.

- Завершено расследование в отношении четырех мужчин, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении двух преступлений, предусмотренных статьями «Похищение человека» и «Покушение на изнасилование, совершенное группой лиц...». Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем материалы переданы прокурору Ульчского района для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Максимальное наказание по первой статье - от пяти до 12 лет колонии, по второй - от четырех до десяти лет лишения свободы.