В правительстве Хабаровского края рассказали о перспективах развития ТОСов в регионе

В селе Красное Николаевского района реализован проект «Детский городок «Древнерусская крепость» Фото: Правительство Хабаровского края

Система территориальных общественных самоуправлений (сокращенно ТОС) продолжает демонстрировать свою эффективность - 447 заявок на грантовый конкурс подали в этом году ТОСы из самых разных районов Хабаровского края. Самыми активными стали Хабаровский, Комсомольский, Ванинский, Советско-Гаванский, Бикинский, Амурский и район имени Лазо, а также Комсомольск-на-Амуре. 195 из них получили поддержку из регионального бюджета на общую сумму в 75 миллионов рублей. Еще 52 вложили сами активисты, а два миллиона рублей направлены из муниципальной казны. На что же пошли эти средства?

- Сегодня воплощены в жизнь 128 проектов, 63 - находятся в процессе реализации, их планируется завершить до конца года. Сроки реализации еще четырех инициатив продлены на 2021 год. В рамках проектов выполняются работы по строительству детских площадок, восстановлению дворовых территорий, скверов, ремонту отдельных дорог, реставрации памятных мест, установке уличного освещения и другие. Большинство общественных инициатив - социальной направленности, - рассказали в главном управлении внутренней политики.

Так, например, в селе Красное Николаевского района реализован проект «Детский городок «Древнерусская крепость». В результате в селе появилась благоустроенная детская площадка в древнерусском стиле с веревочной лестницей, бум-бревном, качелями и горкой. На этот проект ТОС «Восход» получил краевой грант в размере 748 тысяч рублей, еще почти 600 тысяч рублей вложили сами жители.

Территория ТОС «Тайга» - это частный сектор, граничащий с заболоченным участком лесного массива. В связи с отсутствием системы водоотведения в период сильных дождей и снеготаяния здесь происходит подтопление приусадебных участков, на дороге образуются большие лужи, которые приводят к разрушению дороги. Участники ТОС решили проблему, реализовав проект «Нам вода не беда!». Общий объем расходов составил без малого 307 тысяч рублей, из них средства краевого бюджета - около 175 тысяч рублей, еще 132 тысячи рублей - внебюджетные инвестиции. На эти деньги облагородили территорию, уложили 18 лотков для сточных вод и обустроили водоотводный кювет протяженностью 350 погонных метров. Таким образом обеспечен беспрепятственный подход жителей к своим домам в любую погоду, решена проблема сохранности урожая и автомобильной дороги.

Перспективность и необходимость дальнейшего развития территориального общественного самоуправления очевидна.

- ТОС - это одна из эффективных форм реализации инициатив граждан, которая позволяет в короткие сроки решить вопросы граждан на местах, - подчеркнула Ольга Татарчук, заместитель начальника главного управления внутренней политики правительства края. - В основном граждане занимаются благоустройством территории - это детские и спортивные площадки, дорожки, тротуары, парковки, установка скамеек, уличных тренажеров, благоустройство придомовой территории, клумб, скверов. Увеличение средств, выделяемых на поддержку территориального общественного самоуправления, позволит одновременно решить целый ряд насущных проблем самими гражданами и реализовывать важные общественные и социальные инициативы. Этому есть наглядное подтверждение - количество проектов, заявляемых на краевой конкурс, ежегодно растет, хотя не всегда они могут получить грант на реализацию своих инициатив. Так, в 2020 году лишь 195 проектов ТОС получили гранты, а поступило 477 проектов.

Напомним, на этой неделе состоялось расширенное заседание краевого правительства, на котором руководитель региона Михаил Дегтярев заявил, что в следующем году финансирование программы из краевого бюджета будет увеличено до 100 миллионов рублей.