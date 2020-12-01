В Хабаровском крае среднее профобразование максимально приблизят к реальным запросам работодателей

В Законодательной думе Хабаровского края состоялись три правительственных часа, один из которых был посвящен образованию. Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В Законодательной думе Хабаровского края во вторник состоялись три правительственных часа, один из которых был посвящен образованию.

Правительственный час - довольно интересная форма работы: «в гости» к депутатам приходят представители органов исполнительной власти края и рассказывают им, как обстоят дела в той или иной сфере. Любопытно наблюдать вживую то самое взаимодействие двух ветвей власти, о котором много говорят. Чиновники не просто читают доклады, а стараются донести до депутатского корпуса нужды своей отрасли - обращают внимание на несовершенства законодательства, просят о выделении дополнительных средств или продлении различных программ развития и поддержки. Парламентарии в свою очередь, основываясь на личном понимании темы или обращениях вовлеченных в нее лиц, подсказывают, где есть слабые места, какие задачи следует вынести в приоритетные и так далее.

Сфера образования была и остается одной из важных для всех - от рядовых граждан до бизнеса, от директора школы до президента. Логично, что правительственный час, на который была приглашена Виктория Хлебникова, министр образования и науки Хабаровского края, прошел интересно и эмоционально.

В гости к депутатам пришла министр образования и науки Виктория Хлебникова Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Большая часть доклада была посвящена среднему профессиональному образованию в крае. У нас очень остро ощущается нехватка квалифицированных рабочих кадров, из-за чего промышленность и производство не могут развиваться должным образом. Парадоксально, но пока бизнес и госпредприятия говорят о дефиците рабочих рук, молодежь говорит, что не может найти работу. Причина проста - квалификация соискателей не соответствует запросам работодателей.

Налаживанием прямого контакта между учреждениями СПО и работодателями в крае стали заниматься года два-три назад. Результат не заставил себя ждать.

- Система профобразования Хабаровского края - одна из сильнейших в ДФО. Упор делается на подготовку квалифицированных кадров под нужды производства и реальные кадровые запросы работодателей, - рассказала Виктория Хлебникова. - Мы решили пойти дальше: с каждым отраслевым министерством отработать кадровую потребность и затем транслировать запрос по учебным заведениям. Первая встреча состоится на следующей неделе с министерством строительства края.

Министр образования и науки отметила, что интерес к СПО растет: в этом году количество абитуриентов, желающих поступить в колледжи, увеличилось на треть. При том, что трудоустраиваются свыше 80% выпускников колледжей - средний показатель по России 62%. Причем зарплаты в рабочем секторе зачастую весьма неплохи: заработки в 60-80 тысяч рублей отнюдь не фантастика. Разумеется, речь идет о работниках, имеющих квалификацию.

- Суммарно в учреждениях СПО у нас восемь тысяч бюджетных мест. Этого недостаточно. В следующем году около 20 тысяч школьников из девятых и одиннадцатых классов покинут школы, примерно половина планирует пойти в колледжи, - подчеркнула Виктория Хлебникова.

Министр попросила у депутатов содействия в решении вопроса повышения объема финансовых средств на увеличение количества бюджетных мест.

Кроме того, она предложила еще одну инициативу: установить преподавателям СПО доплату за классное руководство, по примеру школьных учителей. В колледжах много несовершеннолетних студентов, пришедших после девятого класса. Ответственность за них полностью несет учебное заведение и лично классный руководитель. Доплата была бы справедливым вознаграждением за нелегкий труд. Парламентарии обещали изучить эти вопросы.

Спикер краевого парламента Ирина Зикунова обратила внимание на вопрос повышения квалификационного уровня преподавателей и мастеров Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Спикер краевого парламента Ирина Зикунова обратила внимание на вопрос повышения квалификационного уровня преподавателей и мастеров, учитывая модернизацию и цифровизацию учреждений, подчеркнула, что ценность в реальной связке преподавателя и производства, когда он может делать технологические разработки и внедрять их, и спросила, есть ли возможности реализации каких-то рационализаторских идей. Министр ответила, что проводятся семинары по обмену опытом, в том числе на международном уровне.

Подводя итоги правительственного часа, Ирина Зикунова поблагодарила министерство, его руководителя и всех работников сферы образования за их важный труд.

- Система среднего профессионального образования в крае сильная. В процессе нашей депутатской деятельности, во время наших выездов и посещений площадок средних и профессиональных учебных заведений мы убедились в том, что здесь поддерживается очень серьезный уровень образования, есть неравнодушие в том, как развивается эта сфера. В ней сосредоточено много того, что определяет стабильность, благополучие и определенное согласие в нашем обществе, - подчеркнула Ирина Зикунова.