В Хабаровске скончался «дальневосточный Стивен Кинг»

Кирилл Партыка на творческой встрече в детской библиотеке имени Наволочкина в Хабаровске

Он не любил помидоров. Почему-то этот факт резанул меня больше всего. Тогда, в 1999 году мне, еще даже не студентке казалось, что помидоры любят все. А вот Кирилл Александрович Партыка не жаловал. Но речь и не об этом.

Сухие строки биографии. Родился 12 января 1953 года. Хабаровчанин. Окончил 12 среднюю школу. Филологический Факультет пединститута. Работал проводником почтового вагона, токарем на заводе, преподавал русский язык и литературу в школе. Искал себя. Мечтал о литературном творчестве, журналистике, а стал, по рекомендации комитета, ВЛКСМ завода «Промсвязь», милиционером, оперативником уголовного розыска. Хотелось отведать «романтики сыска», получить так называемый жизненный опыт, а после вернуться к литературе. Но остался в органах. Служил инспектором детской комнаты милиции, оперуполномоченным отдела по особо тяжким преступлениям в Амурске, начальником отделения милиции, работал в «убойном» отделе УВД Хабаровского края, возглавлял один из отделов управления. В запас ушел в 1994 году в звании подполковника милиции. И только после этого вернулся к юношеской мечте стать писателем.

Библиография Кирилла Александровича включает в себя стихи, повести, романы. Первый роман «Подземелье» («Мутант») был опубликован в журнале «Дальний Восток» (1994 г.). С тех пор читатели могли увидеть его произведения на страницах журнала «Дальний Восток», «Воин», газеты «Тихоокеанская звезда». Были и книги. «Мутант. «Да воздастся!» (1995 г.), «Час, когда придёт Зуев» (1996 г.), «Последний блюз» (1997 г.), «Времена разбросанных камней» (1999 г.), «Злое время» (2000 г.), «Час теней» (2003 г.), «Аваллон» (2007 г.), «Эпицентр» (за этот роман в 2011 году он получил губернаторскую премию). Мистические, мрачноватые, с глубоким философским смыслом, они и дали ему прозвище дальневосточного Стивена Кинга. Но были и другие, в большей степени биографичные, полные иронии и самоиронии, чувства, свойственного только человеку мудрому рассказы и повести, тот же «Рокер в погонах». Все эти книги можно найти в сети, и даже без поискового запроса «скачать полностью бесплатно». Не такой он был человек. А какой?

- С Кириллом Партыкой я познакомился в начале 2000-х. Что-то гиперборейское в нем было, нездешнее, словно он житель - другой цивилизации, более развитой, после исчезновения которой Кирилл угодил в это время и в это место, адаптируясь к упростившимся условиям существования, - вспоминает Виктор Черненко, собственный корреспондент «КП» - Хабаровск». - Когда я устроился корреспондентом в «ТОЗ», у меня остро стоял вопрос с документами. Военный билет я потерял, прописка в паспорте не значилась, что было типично для хабаровского андеграунда, но не сочеталось с реалиями краевой газеты. Тогдашний главный редактор Сергей Торбин рекомендовал ситуацию разрешить. Я обратился к Кириллу (кто-то из коллег мне посоветовал), он куда-то позвонил, с кем-то договорился, и через несколько дней проблемы с документами благополучно разрешились. Хотя раньше я предпринимал аналогичные попытки, но не мог преодолеть бюрократические барьеры. Позже я показал Кириллу свои стихи и получил немало ценных советов от опытного литератора. Затем я переехал в Биробиджан, и с Кириллом мы практически не общались, зато с хабаровской поэтессой Викторией Руссковой, также переехавшей на ПМЖ в столицу ЕАО, частенько говорили о нем. Виктория (царствие ей небесное) рассказывала, что Кирилл фактически ввел ее в мир литературы, помог ей в краевом центре выпустить первый авторский сборник стихотворений. Талантливый был человек, излучающий свет и всегда готовый прийти на помощь. Потрясен известием о его смерти.

- Хабаровск потерял талантливого писателя, поэта, журналиста, автора и исполнителя песен, рок-музыканта, дважды лауреата литературной премии губернатора Хабаровского края, члена Союза писателей России, - делится председатель Хабаровской городской думы Михаил Сидоров. - Я потерял близкого друга, единомышленника, сослуживца. Потрясен.

Это слово «потрясен» рефреном отдается в голове каждого, кто знал и любил Кирилла Александровича. И еще «личное». У каждого из нас было что-то личное, какой-то собственный карманный секретик, которым не хочется делиться. Мы своими с вами поделились. Потому, что кто-то должен.

Вечером 29 ноября 2020 года Кирилла Александровича не стало. Коронавирус. Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким писателя.