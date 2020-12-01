В Хабаровском крае утверждены корректировки регионального бюджета на 2020 год Фото: Законодательная дума Хабаровского края

На очередном заседании Законодательной думы Хабаровского края во втором чтении были приняты корректировки в бюджет-2020. Процедура эта традиционная, поскольку годовой бюджет - во многом прогнозный документ, в первоначальном варианте которого невозможно предвидеть движение всех средств со стопроцентной точностью.

Если кратко, то доходная часть за счет изменения налоговых и неналоговых доходов, межбюджетных трансфертов из федеральной казны увеличилась на 8,2 миллиарда рублей. Расходы по сравнению с прогнозными выросли на 9,87 миллиарда рублей. По мнению профильных министерств, конечный показатель дефицита не превысит критической с точки зрения федерального законодательства отметки в 10%.

Еще в первом чтении у депутатов был ряд уточняющих вопросов, остались вопросы и ко второму чтению. Так, Геннадия Мальцева интересовало, есть ли в главном финансовом документе края отдельная статья расходов на борьбу с коронавирусной инфекцией. Минфин объяснил, что по мере роста заболеваемости в край поступала помощь из федерального бюджета - на покупку оборудования, на увеличение коечного фонда, дополнительные выплаты медработникам и так далее. В настоящее время направлен запрос в Министерство здравоохранения РФ о дополнительном финансировании на приобретение оборудования, развертывание новых коек и покупку лекарств для амбулаторных больных, ориентировочная потребность до конца года - около 300 миллионов рублей.

Сергей Ильин задал вопрос по зарплатам чиновников: рассматривалась ли возможность сэкономить средства на зарплатах сотрудников правительства края, содержании аппаратов?

- Формирование фонда оплаты труда членов правительства края, как и всех сотрудников бюджетной сферы, выполняется в соответствии с законом Хабаровского края. Вносить изменения в эту систему мы не можем. Для этого необходимо изменить закон, - объяснил Валентин Костюшин.

Сергей Зюбр продолжил тему экономии, но уже на других статьях расходов. Министр финансов сообщил, что в текущем 2020 году по предварительным подсчетам удалось сэкономить свыше 700 миллионов рублей - в основном это экономия на госзакупках, корректировках займов и т.д. По итогам года ожидается, что экономия составит порядка 1,3 миллиарда рублей.

В целом бюджет на уходящий 2020 год депутаты одобрили. Конечно, все отметили падение доходов в части налоговых поступлений, но в то же время край уже начал получать трансферты из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов.

Подвести итоги финансового года можно лишь по завершении года календарного. И уже в 2021 году парламентарии рассмотрят, как был исполнен бюджет текущего года.