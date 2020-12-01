Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «СКА-Нефтяник» на декабрь 2020 года Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

Ноябрь хабаровские армейцы начали дома, проведя серию сразу из четырех матчей. Большинство из них были выиграны с довольно крупным счетом, и только один (с московским «Динамо» - вничью).

Затем команда отправилась на выезд, который оказался для СКА довольно сложным. Два матча пришлось провести на открытом льду при достаточно теплой погоде, когда покрытие разрушалось дождем, третий поединок состоялся в Красноярске в крытой арене, но, к сожалению, сложился для хабаровчан не лучшим образом. Местный «Енисей» уверенно переиграл «СКА-Нефтяник».

В декабре команде предстоит провести шесть матчей - три дома и три на выезде. Соперниками хабаровчан станут: «Кузбасс», «Волга», «Ак Барс-Динамо», «Уральский Трубник», «Сибсельмаш» и «Байкал-Энергия». Команды, которые могут позволить хабаровчанам, находящимся сейчас на четвертом месте турнирной таблицы регулярного чемпионата, набрать очки.

МАТЧИ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СКА-НЕФТЯНИК» В ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА:

1 декабря, вторник, «Кузбасс» - «СКА-Нефтяник». Регулярный чемпионат. Кемерово, начало в 15:00 по кемеровскому времени, 22:00 по хабаровскому.

8 декабря, вторник, «СКА-Нефтяник» - «Волга». Регулярный чемпионат. Хабаровск, время уточняется.

11 декабря, пятница, «СКА-Нефтяник» - «Ак Барс-Динамо». Регулярный чемпионат. Хабаровск, время уточняется.

15 декабря, вторник, «Уральский Трубник» - «СКА-Нефтяник». Регулярный чемпионат. Первоуральск, время уточняется.

18 декабря, пятница, «Сибсельмаш» - «СКА-Нефтяник». Регулярный чемпионат. Новосибирск, время уточняется.

26 декабря, суббота, «СКА-Нефтяник» - «Байкал-Энергия». Регулярный чемпионат. Время уточняется.

Жирным шрифтом выделены домашние матчи.

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