Землетрясение магнитудой 6.4 в Татарском проливе: подземные толчки могли ощутить в Хабаровском крае

Сейсмографы могли зарегистрировать подземные толчки силой до двух баллов Фото: Нина ПЕТРИЩЕВА

В Татарском проливе 30 ноября сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6.4. Эпицентр сейсмособытия находился в 87 километрах от Советской Гавани. Подземные толчки могли ощутить местные жители.

Землетрясение произошло в 22:54 часа по мировому времени. Координаты: 48 северной широты, 141 восточной долготы. Эпицентр находился на глубине 600 километров, сообщили «КП» в сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

Ближайшие населенные пункты от эпицентра землетрясения - Советская Гавань и поселок Гатка. Согласно данным сервиса Equalert, здесь сейсмографы могли зарегистрировать подземные толчки силой до двух баллов.

Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, поэтому в МЧС сообщения о землетрясении не поступали. Однако в мессенджерах некоторые местные жители пишут, что ощущали «небольшое волнение на побережье».