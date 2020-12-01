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Землетрясение магнитудой 6.4 в Татарском проливе: подземные толчки могли ощутить в Хабаровском крае

Эпицентр находился недалеко от Советской Гавани
Александра ШОПЕНКО
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Сейсмографы могли зарегистрировать подземные толчки силой до двух баллов

Сейсмографы могли зарегистрировать подземные толчки силой до двух баллов

Фото: Нина ПЕТРИЩЕВА

В Татарском проливе 30 ноября сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6.4. Эпицентр сейсмособытия находился в 87 километрах от Советской Гавани. Подземные толчки могли ощутить местные жители.

Землетрясение произошло в 22:54 часа по мировому времени. Координаты: 48 северной широты, 141 восточной долготы. Эпицентр находился на глубине 600 километров, сообщили «КП» в сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

Ближайшие населенные пункты от эпицентра землетрясения - Советская Гавань и поселок Гатка. Согласно данным сервиса Equalert, здесь сейсмографы могли зарегистрировать подземные толчки силой до двух баллов.

Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, поэтому в МЧС сообщения о землетрясении не поступали. Однако в мессенджерах некоторые местные жители пишут, что ощущали «небольшое волнение на побережье».

СтихияПроисшествия: СТИХИЯ

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