Новый год для детей в Хабаровске 2020-2021: будут ли елки и утренники во время пандемии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус дерзко нарушил планы как взрослых, так и детей на предстоящий Новый год. Праздник, которого ждут, как чуда, и который сам по себе маленькое чудо, все равно наступит. Однако уже сейчас мамы и папы задаются вопросом, а будут ли елки и утренники во время пандемии?

Ранее сообщалось, что Дед Мороз в Хабаровске отменил встречи с детьми. Решение творческий коллектив принимал с болью в сердце, но делать нечего - безопасность превыше всего. В детских садах также готовятся к Новому году, но в основном без приглашенных сказочных героев. Тем не менее пока есть возможность заранее забронировать места на Новый год для детей в Хабаровске 2020-2021. Мероприятия будут проводить с соблюдением антиковидных мер.

1. Конный клуб «Зевс», улица Кустанайская, 49.

Новогоднее представление «Зимние сказки» для детей и взрослых.

Время: с 19 декабря 2020 года по 4 января 2021 года.

В программе: представление на лошадях, уникальный спектакль с участием лошадей и пони, игры с аниматорами, чаепитие и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

2. Семейный центр «Арлекин», улица Льва Толстого, 2

Время: с 18 декабря 2020 года до 5 января 2021 года.

Новогодняя сказка «Елкин дом» (1-4 года). В программе: шоу мыльных пузырей, пушистое шоу, секретное волшебство от Деда Мороза и Снегурочки, аттракционы.

Утренник «Лесной патруль» (5-7 лет). В программе: интерактивный спектакль, мультимедийные игры, визит на фабрику Деда Мороза.

Новогоднее мероприятие (+7). В программе: интерактивная мультимедиа-программа с элементами лазерного шоу, Disco Party, встреча с Эльфами-Негодяями, визит на фабрику Деда Мороза.

3. «Умный Хабаровск»

«Научный Новый год». В программе яркие опыты, новые знания, новогодний сюжет. За успешно проведенные испытания ребятам вручат подарки, которые помогут продолжить эксперименты дома.

Время: 24-27 декабря 2020 года.

4. Театр кукол

Новогодний праздник в стиле джунглей. В программе: «Дед мороз в Африке» (1,5-5 лет) - встреча с любимыми героями из мультфильма «Мадагаскар», поиски волшебных часов; «Сафари PARTY» (5-9 лет) - канатная дорога, дайвинг и подводная охота, веселые игры и испытания, встреча с динозавром; «Дед Мороз в TIK TIK» (9-12 лет) - Дед Мороз станцует под современную музыку, сделает бомбические селфи и устроит модные вечеринки.

Время: праздники стартуют 22 декабря 2020 года.

5. Центр туризма «ЮТА»

В гости в Деду Морозу. Поездка на автобусе, сказка с интересным сюжетом, прохождение полосы препятствий, беседы с главным сказочным героем, чаепитие со сладкими пирогами, хоровод с героями Нового года вокруг елки.