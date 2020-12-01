Дело Сергея Фургала: последние новости на 1 декабря 2020 года

На 1 декабря 2020 года известно, что экс-чиновника до сих пор не подстригли и ему в СИЗО не хватает спортзала Фото: Александра ШОПЕНКО

Дело экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала продолжает освещать «КП». Напомним, что бывшему губернатору вменяют организацию убийств и покушение на убийство предпринимателей. На 1 декабря 2020 года известно, что экс-чиновника до сих пор не подстригли и ему в СИЗО не хватает спортзала.

- Когда Сергей Фургал услышал слово «парикмахерская», он иронично сказал: «Эх, вот в чем счастье-то». На момент, когда я пришел, он так и не подстригся, за несколько часов до нашего посещения ему выдали машинку. Я думаю, что в этот же день или на следующий он подстригся. По крайней мере Сергей Фургал так и собирался сделать. Но он был побрит, - сказал Алексей Мельников, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Что касается медицинского обследования арестованного экс-губернатора, то пока каких-то точных данных об этом нет - неизвестно, были ли даны какие-то рекомендации. Напомним, что у бывшего главы Хабаровского края нашли патологию в легких. Компьютерная томограмма была сделана больше недели назад. Медики порекомендовали повторить исследование через полгода.

Также Сергей Фургал посетовал на то, что в СИЗО нет спортзала, он попросту не предусмотрен правилами внутреннего распорядка. По всей видимости, в изоляторе нет места.

Эс-губернатор сказал, что хотелось бы расширить тюремный ларек. Также ему до сих пор не передают письма от родных, а администрация «Лефортово» разрешила пользоваться специальной лампой из-за проблем со зрением.