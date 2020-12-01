В Хабаровском крае продолжается обсуждение бюджета на 2021 год

Законопроект принят Законодательной думой края во втором чтении Фото: Законодательная дума Хабаровского края

На внеочередном заседании Законодательной думы Хабаровского края депутаты продолжили рассматривать законопроект о краевом бюджете на 2021 и плановый период 2022-2023 годов.

С учетом корректировок, доходы на 2021 год планируются в размере 114,9 млрд рублей, расходы – 122,4 млрд рублей. Дефицит бюджета Хабаровского края в 2021 году составит 7,5 млрд рублей, что несколько выше, чем было в 2019 году.

Ситуация складывается таким образом, что при планировании нельзя в полной мере опираться на данные 2018 или 2019 года. Тем не менее, уже есть понимание складывающихся тенденций. Пожалуй, самое главное – регионы поняли, что федеральный центр ни в коем случае не оставит их без поддержки. Уже поступают трансферты на компенсацию выпадающих в 2020 году доходов, выделяются дополнительные средства на здравоохранение, чтобы помочь регионам бороться с коронавирусом, продлеваются различные программы поддержки граждан и бизнеса.

Небольшое отступление: региональные бюджеты, в том числе и Хабаровского края, напрямую увязаны с бюджетом России. Поэтому в первом и втором чтениях в доходной части бюджета Хабаровского края экономисты представили цифры, из расчета на собственные силы края, а также на проект федерального закона о федеральном бюджете, который рассматривался на тот момент во втором чтении в Государственной Думе.

Во втором чтении депутаты рассмотрели 76 поправок, внесенных в документ врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Так, доходную часть предлагалось увеличить на 17,4 млрд рублей – деньги поступят из федерального бюджета, соответствующие статьи расходов заложены, а также ожидается увеличение доходов от акцизов на некоторые виды товаров. В связи с этим, глава края предложил увеличить и расходную часть, конкретно направить дополнительные деньги на здравоохранение, соцзащиту, дорожную сферу, образование, рыбохозяйственный комплекс. Кроме того, он предложил увеличить объем Резервного фонда края – эту кубышку мы открываем в случае разного рода непредвиденных обстоятельств, как правило – природных катаклизмов или крупных ЧП, сейчас – на борьбу с ковидом.

После того, как министр финансов края Валентин Костюшин представил депутатам корректировки, депутаты приступили к обсуждению. Традиционно, оно было оживленным – поступило много уточняющих вопросов. Народные избранники интересовались объемами заложенных средств на решение конкретных проблем: строительство фельдшерско-акушерских пунктов, реализацию Долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре, борьбу с коронавирусом, реконструкцию санатория «Уссури», строительство очистных сооружений и так далее. Выясняли, почему сокращены некоторые статьи, насколько оправдано это сокращение и не будут ли ущемлены при этом интересы жителей Хабаровского края.

Перед голосованием представители всех думских партийных фракций взяли слово для краткого резюме по документу. Законопроект о бюджете Хабаровского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов во втором чтении поддержали все фракции, за исключением КПРФ.

- Это чтение отмечено тем, что проект получил дополнительные средства как собственные, так и из федерального бюджета. Есть в бюджете расходы инвестиционного характера – обустройство дорожной сферы, например. Традиционно сильна социальная составляющая, - сказала Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы Хабаровского края, подводя итоги заседания. - Вместе с тем, как председатель Законодательной думы не могу не отметить, что у нас было больше ожиданий в части готовности членов правительства отвечать на поставленные вопросы. Пожалуй, только министр финансов был полностью готов. Но, понимая, что революционных разворотов в бюджете в краткосрочном периоде быть не может, мы поддерживаем законопроект во втором чтении.

Планируется, что законопроект о краевом бюджете на ближайшие три года будет принят 9 декабря на внеочередном заседании Думы.