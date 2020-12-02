До Нового года осталось 29 дней: как выбрать подарок ребенку? Фото: Олег РУКАВИЦЫН

До Нового года осталось 29 дней. Обратный отсчет начался, а значит, пора вплотную заняться подготовкой. Например, выбрать заранее подарки для детей. Редакция «КП»-Хабаровск» представляет подборку лайфхаков от хабаровских родителей, которые уже активно обсуждают вопрос в чатах и соцсетях.

Итак, новогодний подарок для ребенка - это, пожалуй, самый главный и ожидаемый презент. Дети ждут Нового года, как чуда, и искренне верят в Деда Мороза. Значит, к подготовке сюрприза надо подходить максимально ответственно.

1. Покупайте подарки, которые хочет ребенок, а не родители. Если отпрыску хочется робота или конструктор, купите. Согласитесь, если родители купят коньки в надежде, что ребенок захочет заниматься фигурным катанием, а они потом просто провисят на гвозде, обидно будет всем.

2. Выбирайте подарки, качество которых подтверждено документами. Подарок от Деда Мороза, в котором есть изъяны - отвалятся руки у куклы или робот неожиданно зависнет - убавит позитива в праздничный день.

3. Приготовьте презенты заранее, потому что попытки найти все необходимое в последний момент могут потерпеть фиаско. Стоит ли так рисковать?!

4. При покупке подарков через интернет выбирайте только проверенные онлайн-магазины. Сайты с сомнительной репутацией могут либо прислать не то, что нужно, либо вообще не доставить покупку по адресу и в срок. Опять же, обидно будет всем: родителям - за потраченные время и деньги, детям - за неполученный подарок.

Говорят, что самое ценное время - это время, проведенное с детьми. Поэтому кроме подарков, которые можно потрогать, понюхать и красиво упаковать, подарите своим чадам радость общения. На новогодних каникулах будет предостаточно времени для совместных прогулок и игр на свежем воздухе. В условиях пандемии от такого времяпрепровождения будет максимум пользы, а детям и родителям через годы будет что вспомнить.