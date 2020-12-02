Более открытый Китай - больше возможностей сотрудничества Китая и России на Дальнем Востоке

Генеральный консул КНР в Хабаровске господин Цуй Гоцзе

- С 26 по 29 октября в Пекине прошел пятый пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 19-го созыва (ЦК КПК). Это значимое событие состоялось в решающий исторический момент: цели и задачи 13-й пятилетки практически достигнуты, и скоро ожидается достижение масштабной цели - окончательного построения среднезажиточного общества.

На пленуме были одобрены рекомендации ЦК КПК относительно разработки 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития (2021-2025 гг.) и перспективных целей к 2035 году. У меня сложились очень яркие впечатления, которыми я бы хотел поделиться с вами.

Первое: выработан грандиозный план развития.

Рекомендации являются программным документом для начала нового пути в деле построения современной социалистической страны, продолжения и продвижения к целям «второго столетия» китайского народа, а также являются руководством к действию партии и страны во всех сферах на протяжении пяти лет и даже более длительного времени. В документе изложены существенные идеи: новый этап развития, новая концепция развития и новая структура развития, а также разъяснены такие понятия, как продолжение и инновация, правительство и рынок, открытость и самостоятельность, развитие и безопасность, стратегия и тактика. Весь документ проникнут марксистской позицией, идеями и методами, которые демонстрируют истинное, закаленное практикой знание и могучую идеологию.

Второе: народ превыше всего.

Народ - одно из самых часто встречающихся слов в Рекомендациях. Благосостояние народа превыше всего - руководящий принцип компартии Китая, который проходит весь процесс 14-го пятилетнего плана. Большое значение имеет новая формулировка в документе, а именно: мы должны осуществить существенные сдвиги в обеспечении общей зажиточности народа. С начала проведения политики реформ и открытости страны, ЦК компартии Китая, основываясь на тогда имевшихся условиях, дал возможность на первом этапе поднять уровень благосостояния части сообщества, и это придало хороший импульс экономике страны в целом.

Однако позже, в ходе ускоренного социально-экономического развития Китая, неравенство развития провинций становилось все более актуальной проблемой, препятствуя устойчивому развитию всего сообщества.

Если взглянуть на США, то там 0,1% людей имеет больше богатства, чем 90% всего населения. Китаю чужда такая идеология, мы будем и дальше держаться принципа «Народ превыше всего», упорно достигая поставленной цели: способствовать общей зажиточности всей нации, а не горстки людей.

Третье: количество - хорошо, а качество - важнее.

В Рекомендациях отмечено, что именно высококачественное развитие является лейтмотивом социально-экономического развития на предстоящую пятилетку. Главное внутреннее противоречие страны: растущая потребность народа в комфортной обеспеченной жизни на фоне неравномерного развития территорий. Именно поэтому важно сконцентрироваться на качественном развитии, чтобы в конечном счете ликвидировать это противоречие. У Китая есть для этого все: изобильная материальная база и человеческие ресурсы, то есть базис для социально-экономического роста и успешного противостояния внешним рискам.

С момента проведения 18-го съезда Коммунистической партии Китая, Центральный комитет компартии, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, придерживаясь новой концепции развития, ускоренными темпами способствовал стратегической структурной оптимизации и преобразованию экономики. Мы должны неизменно претворять в жизнь новую концепцию развития и активно работать над формированием новой архитектоники развития.

Четвертое: концепция безопасного развития.

Председатель Си Цзиньпин отметил: безопасность - предпосылка для развития, а развитие, в свою очередь, обеспечивает безопасность. Если сравнивать понятие безопасности в прошлом, то сейчас оно значительно шире и охватывает такие разные сферы, как экология, информационная сеть, финансы и экономика. Коронавирусная эпидемия вызвала глубокие перемены, невиданные доселе человечеством, и стала одним из факторов нестабильности и неопределенности на пути глобального развития.

Дестабилизацию вносят и такие факторы в международных отношениях, как протекционизм и политика односторонних действий, которые ведут к антиглобализации. В особенности - США, которые развертывают торговую войну с Китаем и подталкивают западные страны к разрыву вековых связей с нашей страной.

Перед лицом сложившейся неблагоприятной внешней обстановки для развития, мы будем использовать уже имеющиеся плоды развития как прочный фундамент в укреплении безопасности, будем создавать благоприятные и безопасные условия для социально-экономического развития, чтобы безопасность и развитие взаимно обуславливали и поддерживали друг друга.

Пятое: более высокий уровень открытости.

Открытость - предпосылка развития любой страны, а замкнутость и самоизоляция непременно повлекут за собой регресс. В сегодняшнем мире тенденция экономической глобализации необратима. Любая страна, нацеленная на какое-нибудь достижение, не может закрыться от внешнего мира. Китай давно и прочно интегрирован с мировой экономикой и крепко встроен в международно-политические отношения. По прогнозу МВФ, мировой ВВП в этом году упадет на 4,4%. Впервые за 60 лет страны с формирующимся рынком и развивающиеся государства претерпевают негативный рост. Поэтому борьба с пандемией коронавируса и стабилизация мировой экономики как основополагающего фактора для снижения стагнации в экономике отдельных стран - задача для всех.

Китай уверен, что мир должен с твердой решимостью идти по пути открытости, укрепления, а не разрыва, международных торговых связей. Параллельно нужно решать задачу обеспечения эпидемиологической безопасности.

Следует эффективно развивать новые отрасли и модели, порожденные на фоне пандемии, активизировать научно-техническое и инновационное сотрудничество, формировать открытую, честную, справедливую и недискриминационную деловую среду в интересах более качественного и устойчивого развития.

Растущая экономика Китая зарождает новые возможности в сотрудничестве между Китаем и Россией на Дальнем Востоке. В конце сентября вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа и вице-премьер РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провели третье заседание российско-китайской межправительственной комиссии (МПК) по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики, где обсудили такие вопросы сотрудничества в консульских округах, как возобновление работы и производства китайских предприятий на Дальнем Востоке, развитие инвестиций, допуск на рынок соевых бобов и сельскохозяйственной продукции, строительство трансграничной инфраструктуры и инфраструктуры пограничных переходов. В ходе заседания был достигнут ряд консенсусов, а также было предложено развивать сотрудничество по модели «Северо-Восток КНР - Дальний Восток РФ +», которая внесет новую движущую силу в развитие китайско-российских отношений на основе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

За первые семь месяцев 2020 года общий объем торговли Дальнего Востока с Китаем сохранил эквивалентный уровень по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Имеются все условия для введения в эксплуатацию автомобильного моста Хэйхэ - Благовещенск. А во второй половине 2021 года планируется введение в эксплуатацию железнодорожного моста Тунцзян - Нижнеленинское. В августе текущего года стартовало строительство Амурского газохимического комплекса. В постэпидемический период открытый Китай непременно приносит больше возможностей для мира.

Без сомнения, развивающийся Китай придаст силу восстановлению мировой экономики после эпидемии и откроет еще больше возможностей для сотрудничества между Китаем и Россией на Дальнем Востоке!