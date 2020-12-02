«Э, мужики, не выходите»: тигр загнал людей в придорожное кафе в Хабаровском крае

Тигр пришел к кафе, которое находится рядом с лесом по трассе Хабаровск-Комсомольск Фото: Влад КОМЯКОВ

В 15 километрах от села Иннокентьевка тигр вышел к людям. Полосатый хищник решил поживиться собаками, которые обитают возле придорожного кафе. В заведении закрылись люди, один из очевидцев из машины снял зверя на камеру.

Тигр пришел к кафе, которое находится рядом с лесом по трассе Хабаровск - Комсомольск. Хищник крутился возле собачьей будки и даже попытался в нее залезть, но голова зверя не пролезала. Очевидец попытался спугнуть большого кота гудком машины, но хозяин тайги не уходил. Люди, которые в этот момент находились возле кафе, поспешили укрыться в заведении.

- Да они вон, все в кафешке сидят. Я возле него, тигр прям на конуре стоит. Представляешь, внутрь полез, правда, голова у него не залезает. Чего-то он на меня смотрит так нехорошо, - говорит за кадром автор видео.

Тигр погулял немного возле кафе, да и был таков. Оказалось, что хищника привлекли бездомные собаки - проголодался полосатый. Псы скопились у заведения из-за переполненных мусорных баков.

- Кафе находится далеко от населенных пунктов и не всегда можно вывезти отходы. Скопище мусора привлекает беспризорных собак, а они привлекли тигра. Единственный пес, который не мог убежать, был на привязи. В итоге собака оторвалась, вернулась живая и здоровая. С администрацией кафе проведена воспитательная беседа, обозначены причины произошедшего, - прокомментировал «КП» Сергей Арамилев, генеральный директор центра «Амурский тигр».

Инцидент разрешился благополучно: ни люди, ни животные не пострадали. Когда тигр понял, что ему ничего не светит, попросту ушел в лес. Кстати, хищник, который вышел к людям, - самец старше трех лет. Полосатый кот в хорошей форме, упитан, не торчит ни одна кость. Поведение зверя у специалистов вопросов не вызывает.