Это Хабаровск! Трудовое законодательство и Юридические вопросы

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Фото: Сергей ПЯТКОВ
О нарушении трудовых прав работника в связи невыплатой заработной платы, практике судов и исковым заявлениям и восстановлении на работе в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказала Анастасия Сергеевна Кужугет - помощник прокурора Краснофлотского района города Хабаровска.
Анастасия Кужугет, помощник прокурора Краснофлотского района города Хабаровска
Фото: Сергей ПЯТКОВ
Юридические вопросы обсудили с Еленой Темченко, практикующим юристом, налоговым консультантом, медиатором, учредителем и директором юридической компании «Я вправе».
Елена Темченко, практикующий юрист, налоговый консультант, медиатор, учредитель и директор юридической компании «Я вправе»
Фото: Сергей ПЯТКОВ