Это Хабаровск! Трудовое законодательство и Юридические вопросы

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О нарушении трудовых прав работника в связи невыплатой заработной платы, практике судов и исковым заявлениям и восстановлении на работе в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказала Анастасия Сергеевна Кужугет - помощник прокурора Краснофлотского района города Хабаровска.

Анастасия Кужугет, помощник прокурора Краснофлотского района города Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Юридические вопросы обсудили с Еленой Темченко, практикующим юристом, налоговым консультантом, медиатором, учредителем и директором юридической компании «Я вправе».