Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Радио «Комсомольская Правда»

Это Хабаровск! Трудовое законодательство и Юридические вопросы

Прямой эфир 2 декабря на частоте 88.3 FM
Авторы (3):
Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
Сергей ПЯТКОВ
Мария ХАБАРОВА
КомментироватьОставить комментарий
Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

О нарушении трудовых прав работника в связи невыплатой заработной платы, практике судов и исковым заявлениям и восстановлении на работе в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказала Анастасия Сергеевна Кужугет - помощник прокурора Краснофлотского района города Хабаровска.

Анастасия Кужугет, помощник прокурора Краснофлотского района города Хабаровска

Анастасия Кужугет, помощник прокурора Краснофлотского района города Хабаровска

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Юридические вопросы обсудили с Еленой Темченко, практикующим юристом, налоговым консультантом, медиатором, учредителем и директором юридической компании «Я вправе».

Елена Темченко, практикующий юрист, налоговый консультант, медиатор, учредитель и директор юридической компании «Я вправе»

Елена Темченко, практикующий юрист, налоговый консультант, медиатор, учредитель и директор юридической компании «Я вправе»

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это - Хабаровск!Интересное

Рекомендуемые