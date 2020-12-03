Глава Хабаровского края: «Наши медики настоящие герои»

Михаил Дегтярев посетил лечебные учреждения Хабаровска Фото: Александр Янышев

Накануне врио губернатора Михаил Дегтярев посетил несколько медицинских учреждений Хабаровска, в том числе КГБУЗ «Краевой диагностический центр» и Родильный дом №2, в котором сейчас развернут коечный фонд для лечения больных коронавирусной инфекцией. Глава региона подчеркнул, что в сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации врачи и медработники находятся в авангарде, принимая на себя всю тяжесть борьбы с инфекцией.

- Сложившаяся ситуация показала и обществу, и государству, что отношение к врачам надо менять, - отметил он. - Весь медперсонал работает в крайне напряженной ситуации, и мы должны им обеспечить нормальные условия. Касается это и стимулирующих выплат, и создания достойных условий труда. Медицинские работники - настоящие герои.

История с перепрофилированием Родильного дома №2 наделала много шуму, однако грамотно выстроенная работа с персоналом помогла преодолеть кризис. Как подчеркнул главный врач родильного дома Дмитрий Ежов, сейчас проблем в коллективе нет.

- Люди работают, приняли на себя эту тяжелую ношу борьбы с новой коронавирусной инфекцией, - рассказал он. - Очень надеемся на скорейшее окончание пандемии и на возврат в ряды родовспомогательных учреждений. Уволились у нас только две медсестры, но они готовы вернуться, когда возобновится прежний формат работы.

По словам Дмитрия Ежова, стационар обеспечен всем необходимым. Завершается монтаж дополнительного оборудования для проведения кислородной терапии.

Врачи работают с пятикратной нагрузкой Фото: Александр Янышев

В «Краевом диагностическом центре» Михаил Дегтярев познакомился с механизмом обеспечения лекарственными препаратами амбулаторных больных коронавирусом. После прохождения СКТ-диагностики здесь применяют экспресс-тесты, приобретенные за счет средств регионального резервного фонда. В случае если пациент не нуждается в госпитализации, ему выдается комплект лекарственных препаратов для амбулаторного лечения. На эти цели Хабаровский край получил из федерального бюджета 49,5 миллиона рублей.

Вместе с тем были выявлены некоторые сложности. Так, по словам Андрея Субботина, главного врача КГБУЗ «Краевой диагностический центр», поликлинике не хватает автомобилей для выездов врачей на дом. По нормативу их должно быть одиннадцать, а в наличии только три. На время повышенной нагрузки, связанной с увеличением врачебных выездов на дом к пациентам, выручают автомобили, переданные из правительства края и мэрии Хабаровска.

Важным мотивирующим стимулом для работы медперсонала являются дополнительные выплаты. Как подчеркнул врио губернатора, особенно важно, чтобы средства перечислялись своевременно. Необходимо, чтобы накладки, вроде технической ошибки, из-за которой в октябре возникли проблемы с перечислением стимулирующих выплат, больше не повторялись.

По словам Андрея Субботина, главного врача КГБУЗ «Краевой диагностический центр», поликлинике не хватает автомобилей для выездов врачей на дом Фото: Александр Янышев

- В ближайшие дни специалисты, контактирующие с «ковидными» больными, получат деньги. Также мы приложим все силы, чтобы медработники получили выплаты за ноябрь и декабрь накануне Нового года, а не ждали потом до января, - уточнил врио губернатора. - И отдельно благодарим волонтеров, которые помогают в поликлиниках и стационарах. Это отважные и отзывчивые молодые ребята, которыми мы все гордимся.

Михаил Дегтярев отметил, что все проблемы, с которыми сталкиваются и медработники, и их пациенты, «находятся под микроскопом», так что на нового руководителя краевого минздрава Юрия Бойченко ложится колоссальная ответственность. Поставлена серьезная задача не только преодолеть вызовы, связанные с пандемией COVID-19, но и перенастроить всю систему оказания медицинской помощи на дружелюбный лад.