Голосование за лучшую клинику Хабаровского края началось на сайте «КП» - Хабаровск» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Голосование за лучшую «Клинику года-2021» началось на сайте «КП» - Хабаровск». Самое строгое и неподкупное жюри - наши читатели - смогут выбрать победителя по нескольким номинациям. Лучшие из лучших, по мнению хабаровчан и гостей края, станут призерами и победителями в традиционном уже конкурсе «Комсомольской правды». Голосование закончится 25 марта 2021 года, а с лауреатами мы встретимся в прямом эфире на радио «Комсомольская правда».

Для того чтобы принять участие в голосовании, достаточно перейти по ссылке и отдать свой голос за достойных кандидатов.