«Вы его убьете, не трогайте»: уборщица и ученик подрались на перемене в школе Хабаровска

Ученики сняли на видео, как уборщица и несовершеннолетний школьник обмениваются пощечинами Фото: Скриншот с видео

В Хабаровске снова скандал в сфере образования. На этот раз в центре внимания школа №49 имени героев-даманцев. Ученики сняли на видео, как уборщица и семиклассник Вова (имя изменено - прим. ред.) обмениваются пощечинами.

«ТЫ КАК СО МНОЙ!»

Уборщица, склонившись над учеником, начинает на него кричать и высказывать претензии в матерной форме: «Ты [обнаглел]?!». Школьник не сдюжил и перешел в контратаку: «От вас перегаром за километр несет!» - высказал ученик уборщице.

- Тебе какая разница, чем от меня несет, может, я [испустила зловоние], - отвечает Вове технический работник школы.

Слово за слово, и после фразы семиклассника: «Давай, чего ты?» полетели пощечины. На глазах у всего класса. Первой удар нанесла уборщица, школьник ответил. Технический работник схватила ученика за шкирку и попыталась устроить ему взбучку, но в конфликт наконец-то вмешались другие ребята и женщина с сумкой.

ПРОВЕРКИ

Инцидент ученики сняли на видео, запись попала в социальные сети. Причину конфликта между уборщицей и школьником предстоит выяснить компетентным органам. Свою проверку организовал краевой Следственный комитет.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего проводится проверка. Также будут установлены причины и условия, способствовавшие данному происшествию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Свою проверку организовала прокуратура региона.

- Прокуратурой Индустриального района города Хабаровска проводится проверка на основании данного видеоматериала. Выясняются обстоятельства случившегося. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, допустивших применение насилия в отношении малолетнего воспитанника, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Меры прокурорского реагирования будут приняты при имеющихся на то основаниях.