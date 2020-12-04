Стала известна причина конфликта между школьником и уборщицей в Хабаровске

Именно из-за вредной привычки мальчика на него так взъелась уборщица Фото: Скриншот с видео

«Комсомолка» выяснила, из-за чего подрались школьник и уборщица в школе Хабаровска. Напомним, что 3 декабря семиклассник и технический работник обменялись пощечинами и парой нецензурных слов. Инцидент в школе №49 попал на видео и разошелся по социальным сетям.

«Я ТЕБЕ ПОСЛЕ ШКОЛЫ УСТРОЮ»

Уборщица зашла в кабинет математики, где сидели ученики 7.7 класса, в конце перемены. Женщина сразу подошла к Вове (имя изменено - прим. ред.), стала на него кричать и высказывать претензии в матерной форме. «Ты [обнаглел]?!» - ругалась школьная техничка. Семиклассник избрал тактику: лучшая защита - нападение и парировал уборщице: «От вас перегаром за километр несет!».

Слово за слово, и после фразы семиклассника: «Давай, чего ты?» полетели пощечины. На глазах у всего класса. Первой удар нанесла уборщица, школьник ответил. Технический работник схватила ученика за шкирку и попыталась устроить ему взбучку, но в конфликт наконец-то вмешались другие ребята и женщина с сумкой. Оппонентов растащили, Вова заплакал, занятия продолжились.

КУРИТ И МАТЕРИТСЯ

За считанные часы Вова стал школьной знаменитостью. Правда, и раньше сверстники были о нем наслышаны. Ученики рассказывают «КП»: парень ведет себя развязно, матерится и курит в школьном туалете электронные испарители.

Именно из-за вредной привычки Вовы на него так взъелась уборщица. Семиклассник покурил в туалете.

- Он курил в туалете сигары, уборщица начала его выгонять. Из-за этого и начался конфликт. Дальше все происходящее можно посмотреть на видео, - рассказал «КП»-Хабаровск» на условиях анонимности ученик МБОУ «СШ №49 имени героев-даманцев», очевидец инцидента.

ПРОВЕРКИ

Инцидент ученики сняли на видео, запись попала в социальные сети. Причину конфликта между уборщицей и школьником предстоит выяснить компетентным органам. Свою проверку организовал краевой Следственный комитет.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего проводится проверка. Также будут установлены причины и условия, способствовавшие данному происшествию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Свою проверку организовала прокуратура региона.

- Прокуратурой Индустриального района города Хабаровска проводится проверка на основании данного видеоматериала. Выясняются обстоятельства случившегося. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, допустивших применение насилия в отношении малолетнего воспитанника, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Меры прокурорского реагирования будут приняты при имеющихся на то основаниях.

АТТЕСТАЦИЯ УБОРЩИЦЫ

Пользователи социальных сетей разделились на два лагеря: первые считают, что уборщица повела себя, мягко говоря, некорректно - детей бить нельзя, что бы они не натворили. Вторые же обвиняют Вову в явных провокациях технички.

Уборщицу, по словам учеников, уволили. Раньше в подобных ситуациях женщина замечена не была - убирала себе школу, иногда ворчала что-то про отсутствие сменки. Официальных комментариев руководство школы пока не дает. Сейчас в учреждении работают комиссия и полиция.

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