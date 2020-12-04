Афиша на неделю в Хабаровске: «Трилогия братьев Леман» (16+)

Очередной спектакль на большом экране, который удивит вас и завладеет вниманием с самой первой минуты. (16+) Фото: Скриншот с трейлера фильма

Эта лондонская премьера современной пьесы, посвященной расцвету и краху финансового гиганта «Леман Бразерс», на самом деле - сага, охватывающая едва ли не всю американскую историю последних двух веков. Этот современный вариант «Трилогии желаний» Драйзера поставил Сэм Мендес, пригласив сыграть разные поколения семьи денежных воротил всего трех актеров: Саймона Рассела Била, Адама Годли и Бена Майлза. Результат: пять номинаций на премию «Оливье» 2019 года, включая «лучший спектакль», «лучший режиссер» и «лучший актер» (тут в номинанты попали все три исполнителя главных ролей).

В 1844 году 23-летний Генри Леман, сын еврейского торговца скотом из Баварии, высадился на берега Соединенных Штатов с одним чемоданом в руках. Он поселился в маленьком городке в штате Алабама и открыл магазинчик галантереи «Г. Леман». Через несколько лет к нему присоединились братья - Эммануэль и Мейер, и фирма стала называться Lehman Brothers… В историю мировой экономики это название навсегда вошло после 2008 года, когда банкротство компании, которая стоила к тому времени сотни миллиардов долларов, привело к грандиозному кризису, затронувшему всех и все.

Сэм Мендес, признанный по обе стороны Атлантики британский режиссер, работал над спектаклем три года: пьеса итальянца Стефана Массини адаптировалась не только вдумчивым драматургом Беном Пауэром, но и при живом участии всей немногочисленной труппы.

Актеры были выбраны не случайно, и не случайно все они стали номинантами премии Оливье за «Лучшую мужскую роль». Саймон Расселл Бил, Адам Годли и Бен Майлз - всего три актера (но каких!) исполняют практически все роли: а это не только три брата-основателя, но и их потомки, жены, младенцы, деловые партнеры, юные знойные красавицы и прочие второстепенные лица. Эта поистине виртуозная режиссерская работа и совершенный актерский триумф великолепной тройки британских звезд заслуженно вызвал восторги и критиков, и публики.

Дизайнер Эс Дэвлин (еще один номинант на премию «Оливье» за эту постановку) соорудила на сцене вращающуюся стеклянную коробку: словно срез одного этажа нью-йоркского небоскреба, обставленный лаконичной офисной мебелью, - и добавила масштаба с помощью монохромных видеопроекций на задник. Композитор Ник Пауэлл усадил в глубине сцены пианиста-тапера для создания атмосферы. Художник по костюмам Катрина Линдси одела главных героев в строгие сюртуки-тройки середины XIX века, которые останутся на них до конца представления. И вот готов идеальный нейтральный бэкграунд для того, чтобы продемонстрировать театр во всей его мощи.

При помощи актерского мастерства (ведущее трио демонстрирует высший пилотаж перевоплощений и взаимодействий друг с другом) перед зрителем создается эпичное полотно, рассказывающее не просто историю одной семьи эмигрантов, но и историю становления капиталистического строя мощнейшей державы. Мурашки по коже бегут уже через пять минут спектакля, когда играющий юного Генри Лемана седовласый Саймон Расселл Бил произносит свои первые реплики от третьего лица: «Он глубоко вздохнул, взял свой чемодан и быстро пошел, несмотря на то, что не знал, куда идти. Но, как и многие другие, он вошел в волшебную музыкальную шкатулку под названием Америка»…

Режиссер, как и автор пьесы, оставляют мораль за скобками своего рассказа. Этичны ли поступки братьев, так ли привлекательна «американская мечта», от чего приходится отказываться, когда ты взбираешься на вершину финансового успеха, в чем вообще смысл эфемерного бизнеса, в котором «деньги делают деньги» и ничего больше, - со всеми этими вопросами зритель останется после спектакля наедине. Как и с редким ощущением, что только что он видел настоящее театральное чудо.

Нollywood, ул. Тургенева 46. 15 декабря в 19:00. Стоимость билетов 600 рублей.

СПЕКТАКЛЬ

«Король Лир: МакКеллен» (16+)

Постановка Chichester Festival Theatre на сцене Duke of York's Theatre. Фото: Скриншот с трейлера фильма

Сезон 2017-2018 оказался сказочно богат на «итоговых» «Лиров». Сперва, осенью в Чичестере прогремел спектакль Джонатана Манби с 78-летним МакКелленом, а под самый занавес весны на BBC показали новую телеэкранизацию с 80-летним Энтони Хопкинсом. Учитывая почтенный возраст двух британских легенд, мы вряд ли снова увидим их на верхних позициях шекспировских афиш: король Лир является самой возрастной из главных ролей драматурга.

Бенефис МакКеллена, собственно, и был заявлен в качестве прощального шекспировского выхода гениального актера - и как таковой оправдал все ожидания. Это не первый маккелленовский Лир (в 2007-м он предстал в образе яростного и эксцентричного монарха в спектакле Королевской Шекспировской компании), но, безусловно, более пронзительный из двух: парадоксальный монарший поступок, открывающий пьесу, кажется зарифмованным с грядущей «отставкой» самого актера.

Интересными и богатыми на смыслы оказались и другие элементы этой постановки: прозрачная, лишенная чрезмерной изощренности режиссура крепкого шекспировского профессионала Джонатана Манби; сценический дизайн художника Пола Уиллса, поместившего действие на крутящийся красный диск; звуковое оформление молодых композиторов и саунд-дизайнеров братьев Рингамов.

Особой пикантности добавляют актерские интерпретации хорошо известных всем и каждому ролей. Прежде всего, сам факт появления Шинед Кьюсак в роли Кента, сопоставимый с трансформацией Кассия в «Юлии Цезаре» - другом недавнем шекспировском спектакле TheatreHD, в котором гендерно переосмысленный образ был также сыгран ирландской актрисой (Мишель Фэйрли). Кроме того, все без исключения критики отметили хищный эротизм Кирсти Бушелл в роли Реганы, добавляющий свежей остроты в коктейль мотиваций главных героев пьесы.

Нollywood, ул. Тургенева 46. 13 декабря в 15:00. Стоимость билетов 600 рублей.

ВЫСТАВКА-ОНЛАЙН

«Н.Л. Гондатти: ученый на посту генерал-губернатора» (6+)

Николай Гондатти родился в 1860 году в Москве в семье итальянского профессионального скульптора Людвига Гондатти и русской дворянки из Тулы. В 1887 году с отличием окончил юридический и физико-математический (естественно-историческое отделение) факультеты Московского университета. Ежегодно до 1892 года участвовал в экспедициях и посещал различные губернии Российской империи, Германию, Англию, Турцию, Малую Азию, Сирию, Египет, Австрию, Францию, Индию, Цейлон, Китай, Японию и Америку. А в 1910 году он был назначен начальником Амурской экспедиции. Амурская экспедиция под руководством Гондатти стала последней научной акцией дореволюционной России, причем результаты получились весьма значительные. После Николай Гондатти занял пост Приамурского генерал-губернатора, и на этом посту он много сделал для экономического, социального и культурного развития края, твердо отстаивая его от экспансии Японии и Китая. Больше о деятельности замечательного ученого и видного государственного деятеля вы можете узнать на виртуальной выставке Гродековского музея.

КОНЦЕРТ

«Ария» и «КиШ»: трибьют (16+)

Кавер-версии песен всеми любимых групп в рамках двух музыкальных вечеров. Фото: Соцсети

Первым, 13 декабря, состоится концерт от хабаровских музыкантов с песнями «Арии» - он будет посвящен 35-летию со дня основания легендарной рок-группы. Услышать живьем еще раз «Осколок льда», «Беспечный ангел» и другие хиты эпохи золотого состава - это ли не счастье для настоящих «арийцев»?

Ровно через три дня после «Арии» рок-бар «Гараж» снова ждет под своей крышей всех своих друзей - ведьм и колдунов, героев и злодеев - на вечер песен группы «Король и Шут». Концерт с участием хабаровских музыкантов River Band и Wicked City пройдет в двух отделениях - акустика и электричество полноценным составом рок-команды. На сцене в этот вечер будут играть ребята из разных коллективов, знающие друг друга много лет и любящие творчество «КиШ».

Бар «Гараж», ул. Волочаевская, 15. 13 и 16 декабря в 20:00. 13 декабря вход 200 рублей, 16 - свободный.