В региональном парламенте бюджет Хабаровского края на 2021 год проходит третье чтение

Комитет думы по бюджету, налогам и экономическому развитию рекомендовал парламенту принять законопроект в третьем чтении Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Внеочередное заседание постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по бюджету, налогам и экономическому развитию состоялось в краевой столице. Один из рассматриваемых вопросов – законопроект «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», который проходит третье чтение. Обсуждение главного финансового документа началось еще в октябре и движется к финалу – комитет единогласно бюджет поддержал.

Основные характеристики краевого бюджета на ближайшую трехлетку озвучил председатель постоянного комитета думы по бюджету, налогам и экономическому развитию Кирилл Цмакалов.

Он отметил, что в законопроекте «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» закреплены следующие характеристики: доходы на 2021 год – 114,9 млрд рублей, расходы – 122,4 млрд рублей, дефицит – 7,5 млрд рублей. На 2022 и 2023 годы доходы и расходы запланированы в сумме 112,9 млрд рублей.

Хабаровский край получит 16,9 миллиардов рублей федеральных средств. По ряду социальных программ увеличится финансирование. Например, на образование направят 1,5 миллиардов рублей, на особом внимании всех ветвей власти – здравоохранение, на эту сферу выделят дополнительно почти пять миллиардов.

В третьем чтении комитет также рекомендовал принять Думе законопроект «О бюджете Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», которым предлагается утвердить бюджет ФОМС со следующими основными характеристиками: общий объем доходов и расходов в 2021 году – 28,3 млрд рублей, на 2022 год в – 29,6 млрд рублей, на 2023 год – 31,2 млрд рублей.

Проекты законов о краевом бюджете и бюджете Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 9 декабря будут рассмотрены в окончательном чтении на внеочередном заседании Законодательной думы края.