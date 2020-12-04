Врачей в Хабаровском крае наградили за борьбу с распространением COVID-19 Фото: Александр Янышев

Врачей в Хабаровском крае наградили за борьбу с распространением COVID-19. Напомним, Михаил Дегтярев сегодня, 4 декабря, находится с рабочим визитом в районе имени Лазо. Он встретился с медработниками инфекционного отделения районной больницы и поблагодарил их за самоотверженный труд, преданность профессии и любовь к людям. Также глава региона вручил сотрудникам медучреждения государственные, ведомственные и краевые награды за вклад в борьбу с распространением COVID-19.

- Среди награжденных врачи, средний и младший медперсонал «ковидного» госпиталя. Михаил Дегтярев вручил Ордена Пирогова врачам-инфекционистам Екатерине Бражниковой, Весте Ковалевой, Назире Табалдиевой. Также награды вручили заведующей инфекционным отделением Елене Васильевой, заместителю главного врача по медицинской части по оказанию специализированной помощи Сергею Давыденко, - рассказали в пресс-службе краевого правительства. - Медсестры Зоя Романенко и Ольга Сорокина отмечены медалью Луки Крымского. Также Михаил Дегтярев вручил медработникам грамоты от имени президента Российской Федерации и памятные медали.

Награды нашли и других героев. Например, местных предпринимателей Наталью Карнаухову и Ольгу Менчинкову отметили за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе». Заместителю главного врача по медицинской части Евгению Асаченко вручили нагрудный знак «Отличник здравоохранения», а врачу-инфекционисту Евгению Максименко вручили благодарность министра здравоохранения РФ.

Кроме того, благодарственные письма назначенный глава региона вручил главному врачу Лазовской ЦРБ Илье Аронии, врачу-хирургу Сергею Бражникову, фельдшеру скорой медицинской помощи Елене Барабохиной, медицинской сестре Елене Великодной.

Напомним, больница в районе имени Лазо получила 44 миллиона рублей федеральной субсидии. Деньги потратили на медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. В госпитале получили лечение более тысячи семисот пациентов из Бикинского и Вяземского районов, Чегдомына и даже Хабаровска, у которых выявили коронавирус и пневмонию.