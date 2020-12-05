Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 5 декабря 2020 года

В Хабаровске несколько ведущих больниц перепрофилированы под инфекционные госпитали Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

В Хабаровском крае на утро 5 декабря 2020 года, по последним данным краевого минздрава, было плюс 336 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Выздоровевших больше, чем заболевших, и эта тенденция сохраняется – пятьсот человек вылечились. Однако, по сравнению с весной-летом, больше стало тяжелых пациентов. Сейчас их 33 и все лежат на искусственной вентиляции легких. Умерли два человека.

Достигнут хороший показатель тестирования – 430,8 на сто тысяч жителей. Благодаря этому удается своевременно выявлять бессимптомных носителей вируса. В крае развернута в общей сложности 3291 койка, из них свободны 440.

Если смотреть статистику заболевших по районам, то в безусловных лидерах (в абсолютных цифрах), конечно, Хабаровск – плюс 258 заболевших. Следом идет Бикинский район – плюс тридцать, район им. Лазо – плюс четырнадцать, Хабаровский район – плюс девять, Комсомольск-на-Амуре – плюс шесть, Николаевский и Нанайский районы – по пять заболевших, Ванинский район – плюс три, Комсомольский район – плюс два и по одному вновь заболевшему в Аяно-Майском, Охотском, Амурском и Верхнебуреинском районах.

Нарастающим итогом в Хабаровском крае с начала пандемии COVID-19: заболели 25 907 человек, выздоровел 19 231, находятся на лечении 6512 (в стационарах 2851, амбулаторно 3661). Скончались 164 человека.

Помните, что в Хабаровском крае сохраняется масочный режим и необходимость соблюдать социальную дистанцию! Соблюдайте меры предосторожности и элементарной гигиены, сократите контакты с другими людьми. Давайте не будем болеть.