До Нового года осталось 26 дней: где отдохнуть в Хабаровске на праздник?

Мероприятий на свежем воздухе будет больше, чем в прошлом году - на улице все же безопаснее, чем в помещениях Фото: Олег УКЛАДОВ

До Нового года осталось 26 дней. Времени осталось совсем немного, хоть и кажется, что еще предостаточно. В Хабаровске активно продолжается подготовка к празднику. К слову, на сегодняшний день в городе уже заработал один каток – в парке имени Гайдара. Там для посетителей уже сделали большую горку, а малыши катаются на ватрушках, ледовой карусели и машинках, приспособленных для скольжения по льду.

НОВЫЙ ГОД В ПАРКАХ

В парке имени Гайдара только устанавливают новогоднюю елку и делают иллюминацию – на территории парка развешивают гирлянды, световые фонтаны и деревья, размещенные по всей парковой зоне. К празднику в центральных городских парках готовят развлекательные сюрпризы и целый набор световых и ледовых украшений.

- В парке «Динамо» ледовые скульпторы режут холодные кружева и хрустальные солнца, электрики развешивают километры гирлянд, создают «Звездное небо». Оно полностью «накроет» пространство над дорожкой к Краевому музыкальному театру, на центральной аллее иллюминация раскинется только над пешеходной зоной. Для детей зальют две большие ледовые горки и построят три снежных меньше размером, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Новогоднюю елку в парке «Динамо» высотой в 23 метра начнут устанавливать 5 декабря. Ее соберут из 169 пушистых красавиц, которых привезут в Хабаровск из лесхоза Ванинского района. Ее украсят яркими игрушками и гирляндами. Ближе к спортивному стадиону, как и прежде, появится сказочный великан Гулливер, который «прописался» в «Динамо» еще в 2012 году.

На входе в парк «Динамо» не будет Деда Мороза и Снегурочки. Фигуры ежегодно устанавливали у ворот последние 20 лет. За это время изделия из дерева и фанеры, обветшали. Использовать их нельзя, а отреставрировать невозможно. Новых сказочных героев планируют изготовить к следующему Новому году.

«НАРОДНЫЙ» КАТОК

Сегодня, 5 декабря, завершаются работы по заливке и шлифовке ледового покрытия так называемого «народного» катка. В субботу в 12:00 он заработает в полную силу. С учетом требованиями по недопущению распространения коронавируснои инфекции в универсальном краевом спортивном комплексе, в зоне проката коньков и фуд-корте появилась разметка для соблюдения социальной дистанции. Также сделали напоминания о соблюдении масочного режима, обработке рук дезинфицирующими средствами.

Фуд-корт и прокат коньков будут работать ежедневно с 12:00 до 23:00.

Сам каток будет открыт по будням с 12:00 до 23:00, по выходным и праздничным дням с 12:00 до 01:00.

ОТДЫХ НА НОВЫЙ ГОД В ХАБАРОВСКЕ

Для жителей и гостей города готовят программу к Новому году в Хабаровске 2020-2021. Так, перед гостями будут выступать Дед Мороз со Снегурочкой, скоморохи, будут и ростовые куклы, песни, пляски и зажигательные конкурсы. Программа рассчитана на все рождественские каникулы с 31 декабря по 7 января, но состоится ли веселое действо в парке «Динамо» – пока неизвестно. Все зависит от решения штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

ЛЕД И ТВОРЧЕСТВО

Ледовое оформление новогоднего городка посвятят персонажам из популярных советских и зарубежных мультфильмов. Кодовое название этого проекта – «Мультиландия». Скульпторы создадут Карлсона, Машеньку и Медведя, трех богатырей, кота Леопольда, Губку Боба Квадратные Штаны и многих других. Отметим также, что в ближайшее время установят ледяные блоки, из которых ваятели сделают работы для конкурса «Амурский хрусталь». Также появится и ледовая «картинная галерея» - из ледяных окон на прохожих будут смотреть не шедевры мирового художественного искусства, а изображения героев всеми любимых мультфильмов.