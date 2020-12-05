Михаил Дегтярев: «Надо тянуть газ, где только возможно»

Обновлению сельских школ, да и в принципе - обновлению жизни в селах, уделяется повышенное внимание Фото: Александр Янышев

В эти выходные, 5 и 6 декабря, Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, вновь отправился в рабочую поездку по районам. Напомним, ранее глава региона поставил перед собой и краевым правительством стратегически важную цель: устранить «дискриминацию по месту проживания», постепенно поднимая уровень комфорта жизни в деревнях.

Разговор с жителями села Георгиевка начался с вопроса «А когда к нам протянут газ?». Люди очень хотят перевести свои дома на газовое отопление. Сейчас они греются углем и дровами, в среднем за зиму нужно выложить за твердое топливо 70-80 тысяч рублей. Переход на газ снизит расходы примерно в четыре раза.

Но и своими силами перейти на газ село не может. Сумма за подключение индивидуального дома составляет примерно четверть миллиона рублей. К тому же у организации, которая устанавливает газовые котлы отопления и другое оборудование, есть сложности с рабочими руками. Эти два фактора и мешают дальнейшей газификации Георгиевки.

Выслушав людей, Михаил Дегтярев дал поручение профильному министерству изучить ситуацию и дать экспертные рекомендации по ее разрешению. Ветка к Георгиевке была протянута в 2017 году – местная котельная работает на газе. Глава края отметил важный факт: котельная обеспечена резервным дизель-генератором, что повышает надежность ее работы. После катаклизма в Приморье, где оказалась парализована система теплоэнергетики, Михаил Дегтярев стал уделять вопросу создания «неприкосновенного запаса» повышенное внимание.

- По краю сейчас 28 таких современных котельных, работающих на газе, - отметил врио губернатора во время осмотра котельной Георгиевки. - За следующие три года мы планируем построить еще 8. Дальше – вопрос работы газоснабжающих компаний и нашего взаимодействия с ними. Надо тянуть газ везде, где это возможно.

Не менее важный пункт в краевой повестке – развитие системы образования, улучшение условий работы для педагогов и учебы – для детей. Две школы, в селах Георгиевка и Полетное, нуждаются в расширении площадей. Здания построены пятьдесят с лишним лет назад, школьникам в них просто тесно – ребята учатся в две смены. По Георгиевке проблему планируется решить за счет пристройки, проработать этот вопрос Михаил Дегтярев поручил минобрнауки. А вот для школы села Полетное нужно найти десять миллионов рублей на проектно-сметную документацию. Тогда учебное заведение можно будет «завести» в нацпроект.

Кстати, везде Михаил Дегтярев очень положительно отзывался о возросшей активности местных жителей. Люди включились в общественную жизнь, стали чаще выдвигать различные инициативы. Подобную активность нужно поощрять, заявил глава края, напомнив жителям, что в следующем году финансирование поддержки местных инициатив увеличено с 75 до ста миллионов рулей. В Полетном, например, за счет этой программы облагородили несколько общественных территорий.

В завершении поездки по району Михаил Дегтярев напомнил местным властям, что готов помогать им в развитии поселений, но и строго спросит, если проблемы людей будут замалчиваться.