Слава тебе господи – выиграли: «СКА-Хабаровск» победил в последнем матче года ярославский «Шинник» со счетом 3:2 Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Матч с «Шинником» в Ярославле стал заключительным в этом году для хабаровского СКА. В последних играх команда «красно-синих» показывает не самый лучший футбол, так в последнем домашнем матче года армейцы уступили «Крыльям Советов», а перед игрой с «Шинником» проиграли одному из аутсайдеров – воронежскому «Факелу».

Чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками хабаровчанам нужна была победа. Тем более что если посмотреть в турнирную таблицу, то ярославцы замыкают список аутсайдеров лиги, но было понятно, что легкой игры не получится. Хабаровчан, судя по всему, даже несмотря на все уверения игроков, все-таки настигло пресловутое «чемоданное» настроение (рефлексы, наработанные годами, просто так не исчезают).

А ярославцы жуть как не хотели заканчивать первую половину сезона на последнем месте. Тем более что резервы у команды есть и играть они умеют. Наблюдательных любителей футбола из Хабаровска смутило что вот уже который матч среди заявленных игроков отсутствуют Гаджимурадов, Кенесов и Максименко. Клуб отсутствие игроков пока никак не комментирует, но в этом матче их очень не хватало.

Первыми забили ярославцы. На 10 минуте Никита Маляров со штрафного удара открыл счет в этом матче, чем только раззадорил хабаровчан и их болельщиков которых, кстати, на гостевых трибунах стадиона в Ярославле было достаточно много.

Три раза главный боец хабаровского СКА – Ираклий Квеквескири атаковал ворота соперника. Мяч в «рамку» не шел, но он упорно бил, бил и с третьей попытки забил-таки свой гол. «Выстрел» был таким мощным, что попади под него вратарь – влетел бы вместе с мячом в ворота. Не хватало только крика: «Это Спарта»! СКА сравнивает счет.

Вторым в ворота хозяев поля забил Константин Базелюк и это его 10 гол в сезоне. Защита соперника сфолила в штрафной и арбитр назначил пенальти. Константин выходит к «точке» бьет – Яшин (фамилия голкипера «черно-синих» действительно Яшин) под рев трибун отражает удар, но… судья просит перебить.

Причина – выход из ворот. Когда центрфорварду хабаровчан оставался всего один шаг до мяча голкипер нарушил правила. Второй шанс отличиться и Базелюк забивает, выводя свою команду вперед.

Армейцы пытались увеличить преимущество и шансы на это были, но игроки раз за разом били мимо ворот. Зато оппоненты свой не упустили. Уже во втором тайме, на 57 минуте Дмитрий Тананеев отправляет мяч в ворота Владимира Сугробова.

Точку в матче ставит капитан «СКА-Хабаровска» Дмитрий Барков, не забивавший уже достаточно давно. 74 минута и 3:2 в пользу хабаровчан. Сергей Юран, кстати когда-то выводивший «Шинник» в Премьер-Лигу, делает ряд замен, и армейцы пытаются «засейвить» счет.

Всем известно, чем это обычно заканчивается для «красно-синих», но в этот раз пронесло. «СКА-Хабаровск» завершает год победой. Следующий матч первенства ФНЛ хабаровчане проведут только в феврале, соперником станет московское «Торпедо».

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