Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 6 декабря 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным краевого министерства здравоохранения на 6 декабря 2020 года за прошедшие сутки в регионе был выявлен 341 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. При этом как сообщают в минздраве у 471 человека ранее болевшим COVID-19 тесты оказались отрицательными – люди выздоровели.

Тем не менее количество зараженных растет в прошлые сутки их было выявлено на 5 человек больше. Не изменилось количество тяжелобольных пациентов их по-прежнему 33, все они находятся в стационарах и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

- Показатель тестирования на 100 тысяч жителей Хабаровского края составляет 427,3. Зафиксировано два летальных исхода за последние сутки. В Хабаровске развернуто 3291 койка, количество свободных мест – 497, - отметили в краевом министерстве здравоохранения.

Что касается статистики по городам и районам Хабаровского края, то больше всего заболевших выявлено в краевом центре: 228 человек. На втором месте второй по величине город края – Комсомольск-на-Амуре там 31 заболевший. На третьем месте в печальной статистике район имени Лазо – 25 человек с COVID-19.

Что касается других муниципальных образований: в Нанайском районе Хабаровского края 22 заболевших, в Бикинском районе – 19, Верхнебуреинском – 10, Хабаровском – 3. В Амурском, Охотском и Тугуро-Чумиканском районах по одному человеку.

Всего с начала пандемии в регионе было зарегистрировано 26 248 случаев заболевания COVID-19/ 19 702 человека выздоровели, 6380 находились на лечении, из них в стационаре 2794, амбулаторно 3586. 166 человек умерли.

В правительстве Хабаровского края настаивают на повсеместном соблюдении масочного режима и прочих введённых в регионе противоэпидемических мер.