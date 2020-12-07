Михаил Дегтярев посетил петроглифы Сикачи-Аляна Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Петроглифы Сикачи-Аляна - уникальный памятник древней культуры. Эти наскальные изображения датируются XII-IX тысячелетиями до нашей эры. Базальтовые валуны лежат прямо на берегу и частично погружены в воду. Побывать в этом месте и лично прикоснуться к истории нашего региона здесь может любой желающий. Накануне у объекта, внесенного в список культурного наследия ЮНЕСКО и Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, побывал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

В ходе рабочей поездки он встретился с главой сельского поселения Ниной Дружининой. Она рассказала главе региона об истории местных петроглифов и обозначила ряд проблем, связанных с охраной уникального памятника древней культуры от вандализма и защитой от воздействия окружающей среды.

Михаил Дегтярев принял решение присвоить особый статус петроглифам Сикачи-Аляна Фото: Вячеслав РЕУТОВ

- Поручаю региональным министерству культуры, министерству природных ресурсов, администрации Хабаровского района представить предложения, как именно мы можем здесь помочь, - отреагировал Михаил Дегтярев. - Хабаровский край - большая многонациональная семья, здесь ко всем относятся с уважением и чтят традиции.

Как подчеркнул врио губернатора, помощь коренным малочисленным народам, проживающим на территории края, является моральной обязанностью правительства, а сохранение их культурного и исторического наследия - данью памяти прошлого, без которого невозможно будущее.

Уникальный памятник культуры входит в фонд защиты всемирного наследия ЮНЕСКО Фото: Вячеслав РЕУТОВ

- В поездках по краю мне уже удалось побывать в нескольких музеях и культурных центрах, где хранят историю дальневосточных этносов. А музей под открытым небом Сикачи-Алян - особенная гордость Дальнего Востока и часть мирового культурного наследия, - отметил он.