«Юнилаб» - более пятнадцати лет неизменного качества

Независимая лаборатория «Юнилаб» является одним из основателей рынка лабораторной диагностики на Дальнем Востоке и более 15 лет прочно занимает лидерские позиции. По официальным данным «Юнилаб» входит в TOP-20 частных медицинских лабораторий РФ. https://zdorovayarossia.ru/ratings/top-20-chastnykh-kliniko-diagnosticheskikh-laboratoriy-rf/

Лаборатория «Юнилаб» располагает самой большой сетью медицинских офисов на Дальнем Востоке и в Прибайкалье- 90 медицинских офисов.В городе Хабаровске расположена собственная современная клиническая лаборатория Юнилаб, оснащенная современным и высокоточным оборудованием от ведущих мировых производителей. Компания выполняет более 1500 видов медицинских исследований. Помимо лабораторных исследований, в медицинских офисах Юнилаб можно пройти ультразвуковую диагностику, электрокардиогра фию, получить бесплатную консультацию врача по расшифровке анализов, а также записаться на приём к врачам разных специальностей.