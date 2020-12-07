90-е давно прошли: Дегтярев приостановил процесс приватизации мусороперегрузочной станции «Южная» Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев предложил депутатам гордумы Хабаровска приостановить процесс приватизации мусороперегрузочной станции «Южная». Глава региона также отметил, что в этом вопросе необходимо детально разобраться и рассмотреть иные формы запуска этого объекта.

- Ее построили в 2017 году на деньги городского бюджета. Речь идет о деньгах в сумме более 650 миллионов рублей. В 2019 году оформили лицензию на обработку отходов, однако по назначению объект не использовали, - прокомментировал Михаил Дегтярев сложившуюся ситуацию.

Ранее глава региона четко обозначил свою позицию в части использования бюджетных денег. В данной ситуации он еще раз проявил себя как хозяйственник, которому категорически не нравится, когда пытаются разбазаривать имущество, в которое вложили государственные или муниципальные средства.

Отметим также, что сейчас комплекс находится в ведении МУП «Эксплуатирующая организация «Южная». У администрации Хабаровска есть намерение реорганизовать структуру в ООО. Такой подход в перспективе приведет к тому, что контроль над объектом, построенным на городские средства, перейдет в частные руки.

Завтра, 8 декабря, на заседании гордумы вопрос с приватизацией намерены снять с повестки.