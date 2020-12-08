На заметку владельцам животных в ЕАО и Хабаровском крае: почему кот ест мишуру и чем это опасно? Фото: Алексей ФОКИН

На Новый год принято украшать жилье яркими праздничными атрибутами - гирляндами, снежинками, мишурой. Дождик, пожалуй, самый популярный вид украшения. Однако владельцам животных настоятельно рекомендуют отказаться от его использования, если нет желания провести часть праздника в ветеринарной клинике.

Почему кот ест мишуру?

Часто ли приходилось наблюдать, как пушистый питомец то ли пытается выплюнуть, то ли все-таки жует дождик. Делает он это отнюдь не потому что ему это на самом деле нравится. Дело в особенностях строения кошачьего языка. Он покрыт маленькими сосочками, отдаленно напоминающими крючки, обращенные к глотке. Поэтому мишуру, попавшую в пасть, животное выплюнуть не может, только проглотить.

- Наевшегося дождика домашнего питомца нужно срочно везти к ветеринару. Возможно, понадобится экстренная операция, - рассказали участники общественной организации «Добрые руки Биробиджан».

Отметим также, что у дождика еще и края острые. Кроме того, что он непременно забьет желудок или кишечник, вызвав непроходимость, или травмирует нежные стенки ЖКТ.

Последствия «перекуса» мишурой

После того, как животное съело дождик, у него может появиться рвота и повышенная температура. Животное может отказываться от еды, у него наблюдается отсутствие стула. В попытках избавиться от инородного предмета питомец может расцарапать губы лапами.

Владельцев животных убедительно просят во время новогодних праздников не забывать об их безопасности.